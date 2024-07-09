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Modified Сегодня, 16:44

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Порядка 6500 белгородцев из приграничья вывезли в безопасные места

С ранениями и без жилья: кого из белгородцев вывозят в безопасные места

9 июля 2024, 16:42
Фото: 1MI

Порядка 6500 белгородцев из приграничья вывезли в безопасные места

В ходе прямого эфира глава Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил категории жителей, которых вывозят в безопасные места. С вопросом к главе региона обратилась жительница области.
Сюжет
Жилье

К губернатору обратилась белгородка Лика. Она поинтересовалась, почему правительство области не выделяет места для вывоза матерей с детьми, например, по программе при помощи администрации президента или «Росмолодёжи». Женщина отметила, что подала заявку в начале июня, но её с ребёнком не вывезли, утверждая, что мест нет.

Гладков отметил, что «Росмолодёжь» занимается этим вопросом напрямую, без выделения средств Белгородской области. В рамках программы количество выехавших достигло порядка 3000.

Кроме этого, региональные власти определили категории, которых вывозят в безопасные места. Сегодня это уже около 6500 человек:

  • белгородцы, которые остались без жилья;
  • люди, у которых повреждено жильё;
  • получившие лёгкие ранения.
Кто не попадает в данные категории, вопрос стараемся решить индивидуально. Если живёте в Старом Осколе или Строителе — это одна история, если в Грайвороне или Козинке — это другая история.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Белгород#Ранения#Региональные власти#Безопасные места
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