С ранениями и без жилья: кого из белгородцев вывозят в безопасные места

К губернатору обратилась белгородка Лика. Она поинтересовалась, почему правительство области не выделяет места для вывоза матерей с детьми, например, по программе при помощи администрации президента или «Росмолодёжи». Женщина отметила, что подала заявку в начале июня, но её с ребёнком не вывезли, утверждая, что мест нет.