С ранениями и без жилья: кого из белгородцев вывозят в безопасные места

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
К губернатору обратилась белгородка Лика. Она поинтересовалась, почему правительство области не выделяет места для вывоза матерей с детьми, например, по программе при помощи администрации президента или «Росмолодёжи». Женщина отметила, что подала заявку в начале июня, но её с ребёнком не вывезли, утверждая, что мест нет.
Гладков отметил, что «Росмолодёжь» занимается этим вопросом напрямую, без выделения средств Белгородской области. В рамках программы количество выехавших достигло порядка 3000.
Кроме этого, региональные власти определили категории, которых вывозят в безопасные места. Сегодня это уже около 6500 человек:
Кто не попадает в данные категории, вопрос стараемся решить индивидуально. Если живёте в Старом Осколе или Строителе — это одна история, если в Грайвороне или Козинке — это другая история.
Вячеслав Гладков