При атаке ВСУ пострадал магазин «Розы Белогорья» в Белгороде

В 23:31 на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского городского округа объявили ракетную опасность, раздалась сирена и взрывы. После сообщений о крупном задымлении и прилёте в сети стали появляться кадры первых последствий. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.