При атаке ВСУ пострадал магазин «Розы Белогорья» в Белгороде

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:41
Updated Сегодня, 21:41
Белгородские СМИ продолжают сообщать о последствиях недавнего прилёта в Белгороде. На этот раз, как оказалось, пострадал флористический магазин «Розы Белогорья». В здании повреждено остекление. Разбиты дверь, витрины и окна. Как уточняет СМИ, дверь «вырвало и смяло» взрывной волной.
В 23:31 на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского городского округа объявили ракетную опасность, раздалась сирена и взрывы. После сообщений о крупном задымлении и прилёте в сети стали появляться кадры первых последствий. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.