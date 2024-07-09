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Published Сегодня, 21:37

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Разрушения

При атаке ВСУ пострадал магазин «Розы Белогорья» в Белгороде

8 июля 2024, 21:37
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Разрушения
Ближе к полуночи в Белгороде раздались взрывы, после которых белгородцы заметили дым и стали сообщать о последствиях прилёта в центре города. Местами в домах выбиты окна, повреждены авто, а также близлежащие здания.

Белгородские СМИ продолжают сообщать о последствиях недавнего прилёта в Белгороде. На этот раз, как оказалось, пострадал флористический магазин «Розы Белогорья». В здании повреждено остекление. Разбиты дверь, витрины и окна. Как уточняет СМИ, дверь «вырвало и смяло» взрывной волной.

В 23:31 на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского городского округа объявили ракетную опасность, раздалась сирена и взрывы. После сообщений о крупном задымлении и прилёте в сети стали появляться кадры первых последствий. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.

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Первые кадры последствий прилёта в Белгороде появились в сети
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