Появилась информация о первом погибшем после прилёта в центре Белгорода

При ночной атаке ВСУ на Белгород в небе возник дым и появились сообщения о прилёте в центре города. Последствия и разрушения коснулись многих объектов. Официальной информации и раненых и пострадавших сейчас нет. Однако федеральные СМИ уже сообщают о первом погибшем парне у остановки «Энергомаш».

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