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Posted Сегодня, 21:53

Published Сегодня, 21:53

Modified Сегодня, 21:58

Updated Сегодня, 21:58

Погибшие

Появилась информация о первом погибшем после прилёта в центре Белгорода

8 июля 2024, 21:53
Фото: Telegram-канал 31 Online
Погибшие
При ночной атаке ВСУ на Белгород в небе возник дым и появились сообщения о прилёте в центре города. Последствия и разрушения коснулись многих объектов. Официальной информации и раненых и пострадавших сейчас нет. Однако федеральные СМИ уже сообщают о первом погибшем парне у остановки «Энергомаш».

Telegram-канал Readovka сообщает о первом погибшем в Белгороде. По информации медиа, у остановки «Энергомаш», попавшей под удар, найдено тело молодого человека.

«У погибшего от звонков разрывается телефон, его родные еще не знают о страшной трагедии. Его тело уже накрыли», — пишет канал.

Ранее СМИ и Telegram-каналы публиковали кадры со скоплениями машин скорой помощи и последствий прилёта в Белгороде.

Ракетную опасность объявили в 23:31. Далее последовали звуки взрывов и сообщения о задымлении в центре города.

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