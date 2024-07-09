Появилась информация о первом погибшем после прилёта в центре Белгорода

Posted Сегодня, 21:53
Published Сегодня, 21:53
Modified Сегодня, 21:58
Updated Сегодня, 21:58
Telegram-канал Readovka сообщает о первом погибшем в Белгороде. По информации медиа, у остановки «Энергомаш», попавшей под удар, найдено тело молодого человека.
«У погибшего от звонков разрывается телефон, его родные еще не знают о страшной трагедии. Его тело уже накрыли», — пишет канал.
Ранее СМИ и Telegram-каналы публиковали кадры со скоплениями машин скорой помощи и последствий прилёта в Белгороде.
Ракетную опасность объявили в 23:31. Далее последовали звуки взрывов и сообщения о задымлении в центре города.