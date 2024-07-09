Первые кадры последствий прилёта в Белгороде появились в сети

Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
В 23:31 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинский горокруге и Шебекино объявили ракетную опасность. Ближе к полуночи прогремело несколько сильных взрывов, после которых белгородцы заметили задымление в небе. Ранее «Фонарь» сообщил, что, предварительно, есть пострадавшие и последствия в центре. Официальных данных ещё не было.
Сейчас белгородцы делятся фотографиями последствий в Белгороде, а местные медиа публикуют видео, на котором видно момент прилёта. Также местные жители сообщают о повреждении окон в доме №60 на Богдана Хмельницкого.
Первые кадры разрушений в городе:
Как видно по фото, в некоторых домах и зданиях частично либо полностью повреждено остекление, автомобили, а также возникли локальные возгорания.