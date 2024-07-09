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Posted Сегодня, 21:10

Published Сегодня, 21:10

Modified Сегодня, 21:26

Updated Сегодня, 21:26

Разрушения

Первые кадры последствий прилёта в Белгороде появились в сети

8 июля 2024, 21:10
Фото: bel.ru
Разрушения
Приблизительно в полночь над Белгородом стало очень громко из-за взрывов, а белгородцы начали сообщать о возможном прилёте и его последствиях. Первые кадры и видео появились в сети.

В 23:31 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинский горокруге и Шебекино объявили ракетную опасность. Ближе к полуночи прогремело несколько сильных взрывов, после которых белгородцы заметили задымление в небе. Ранее «Фонарь» сообщил, что, предварительно, есть пострадавшие и последствия в центре. Официальных данных ещё не было.

Задымление в Белгороде после объявления ракетной опасности и взрывовЗадымление в Белгороде после объявления ракетной опасности и взрывов
Задымление в Белгороде после объявления ракетной опасности и взрывовЗадымление в Белгороде после объявления ракетной опасности и взрывов
Задымление в Белгороде после объявления ракетной опасности и взрывов
Фото: bel.ru

Сейчас белгородцы делятся фотографиями последствий в Белгороде, а местные медиа публикуют видео, на котором видно момент прилёта. Также местные жители сообщают о повреждении окон в доме №60 на Богдана Хмельницкого.

Первые кадры разрушений в городе:

Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
Последствия прилёта в Белгороде
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

Как видно по фото, в некоторых домах и зданиях частично либо полностью повреждено остекление, автомобили, а также возникли локальные возгорания.

Последствия прилёта в БелгородеПоследствия прилёта в Белгороде
В Белгороде после серии взрывов виден дым
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