Первые кадры последствий прилёта в Белгороде появились в сети

В 23:31 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинский горокруге и Шебекино объявили ракетную опасность. Ближе к полуночи прогремело несколько сильных взрывов, после которых белгородцы заметили задымление в небе. Ранее «Фонарь» сообщил, что, предварительно, есть пострадавшие и последствия в центре. Официальных данных ещё не было.