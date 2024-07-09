Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Парку злаковых за спорткомплексом Светланы Хоркиной на набережной Везёлки уже три года. С открытия общественного пространства в регионе сменились губернатор и мэр. А как поменялся парк в шаговой доступности от центра города?
Нельзя сказать, что некогда интересный и уникальный проект выглядит впечатляюще. Из всех видов цветов и злаков осталось только несколько представителей, остальные были выселены сорняками.
Парк открыли летом 2021 года, а заговорили про него чуть раньше, в 2019–2020 году. Евгений Савченко, который был тогда губернатором региона, и сам предлагал некоторые виды растений для высадки в парке, а также продолжить благоустройство места: сделать навесы и проходы к реке.
На его благоустройство потратили 7,4 млн рублей. В такую сумму вошли 57 растений и уход за парком в течение сезона.
В 2022 году белгородцы обратили внимание, что многолетники у железной дороги выкапывают. Мэрия тогда ответила, что растения перенесут в другое место. Археологи проводили там раскопки в «Белгород селище-11».
В 2024 году в парке сохранилось примерно 10 представителей злаковых, на информационных табличках появились граффити, а сам парк выглядит заброшенным.
Тем не менее, людей здесь можно встретить много: кто-то пришёл на прогулку, пикник или на велопрогулку.