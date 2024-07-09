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Published Сегодня, 09:17

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Уникальный парк в Белгороде зарастает сорняками

Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?

9 июля 2024, 09:17
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Уникальный парк в Белгороде зарастает сорняками

Что случилось с парком злаковых растений в Белгороде за спорткомплексом им. Хоркиной? В шаговой доступности от парка остановка Свято-Троицкий бульвар и главная площадь города, но выглядит он очень апокалиптично.

Парку злаковых за спорткомплексом Светланы Хоркиной на набережной Везёлки уже три года. С открытия общественного пространства в регионе сменились губернатор и мэр. А как поменялся парк в шаговой доступности от центра города?

Нельзя сказать, что некогда интересный и уникальный проект выглядит впечатляюще. Из всех видов цветов и злаков осталось только несколько представителей, остальные были выселены сорняками.

Парк открыли летом 2021 года, а заговорили про него чуть раньше, в 2019–2020 году. Евгений Савченко, который был тогда губернатором региона, и сам предлагал некоторые виды растений для высадки в парке, а также продолжить благоустройство места: сделать навесы и проходы к реке.

На его благоустройство потратили 7,4 млн рублей. В такую сумму вошли 57 растений и уход за парком в течение сезона.

В 2022 году белгородцы обратили внимание, что многолетники у железной дороги выкапывают. Мэрия тогда ответила, что растения перенесут в другое место. Археологи проводили там раскопки в «Белгород селище-11».

В 2024 году в парке сохранилось примерно 10 представителей злаковых, на информационных табличках появились граффити, а сам парк выглядит заброшенным.

Тем не менее, людей здесь можно встретить много: кто-то пришёл на прогулку, пикник или на велопрогулку.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Евгений Савченко предложил доработать парк злаковых в Белгороде
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