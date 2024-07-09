Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?

Парк открыли летом 2021 года, а заговорили про него чуть раньше, в 2019–2020 году. Евгений Савченко, который был тогда губернатором региона, и сам предлагал некоторые виды растений для высадки в парке, а также продолжить благоустройство места: сделать навесы и проходы к реке.