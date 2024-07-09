«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах

Во время сильной жары, когда температура воздуха достигала 40 градусов, в палатах «от духоты люди чуть ли не падали в обморок». Двери в палаты закрывать нельзя, иначе становится совсем нечем дышать, а выходить в коридор без маски запрещают. Родственников к больным не пускают, даже выйти на улицу пациентам нельзя. По словам женщины, медицинский персонал пытался сделать всё возможное, чтобы облегчить жизнь людям, но они не могли пойти против правил.