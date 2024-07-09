«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Белгородцы жалуются на условия в больницах города. Одна местная жительница рассказала историю своей знакомой, которая недавно лежала в областном онкологическом диспансере.
Во время сильной жары, когда температура воздуха достигала 40 градусов, в палатах «от духоты люди чуть ли не падали в обморок». Двери в палаты закрывать нельзя, иначе становится совсем нечем дышать, а выходить в коридор без маски запрещают. Родственников к больным не пускают, даже выйти на улицу пациентам нельзя. По словам женщины, медицинский персонал пытался сделать всё возможное, чтобы облегчить жизнь людям, но они не могли пойти против правил.
«В этой больнице люди лежат не потому что хочется, а потому что так жизнь сложилась. Поэтому неужели нельзя сделать условия пребывания более лояльными для и так уже вдоль и поперёк больных бабушек?» — написала Екатерина.
Также женщина отметила, что в здании не установлены москитные сетки на окнах. Из-за этого люди вынуждены тратить время и силы на то, чтобы отгонять комаров, вместо того чтобы отдыхать и набираться сил.
Главный врач онкодиспансера Андрей Шаманов ответил женщине, что в корпусах онкологического диспансера в пик жары температура воздуха не превышала 30 градусов.
Использование масок — мера вынужденная, так как у пациентов с онкологическими заболеваниями снижен иммунитет и выше риск заражения вирусными заболеваниями. По той же причине родственников не пускают в палаты. Но в особо жаркие дни пациенты могут выйти на прогулку на территорию диспансера.
Вентиляция функционирует, окна открываются на проветривание, на окнах имеются ограничители, что требуется по технике безопасности. Во всех корпусах есть душевые и горячая вода, пациенты имеют возможность принять душ.
Андрей Шаманов
Главный врач также пообещал в ближайшее время решить вопрос с оснащением диспансера москитными сетками.
Другая местная жительница пожаловалась на жуткую духоту в коридорах поликлиники при клинической больнице святителя Иоасафа.
«Почему не работают кондиционеры, если они есть, а если их нет, то неужели в таком учреждении, куда обращается огромное количество в том числе пожилых граждан, нет возможности их установить?» — поинтересовалась Дина.
Роман Проценко, главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, объяснил женщине, что при строительстве здания поликлиники система кондиционирования воздуха не была предусмотрена, но это планируют исправить при проведении капремонта.
В поликлинике организована система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и вытяжку отработанного воздуха. При проведении капитального ремонта поликлиники вопрос проектирования системы микроклимата будет учтён.
Роман Проценко
В ноябре 2023 года пациенты не раз жаловались на условия в онкодиспансере, в том числе на нехватку врачей, сквозняк и холод в палатах. Тогда с проверкой в медучреждение приехал губернатор Вячеслав Гладков. В 2024 году онкологический диспансер пообещали капитально отремонтировать.