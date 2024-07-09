Каждая восьмая проба — с превышением норм: о ситуации на белгородских пляжах

Всего на территории региона в текущем году функционируют 124 пляжа. Согласно федеральному закону пляж может работать при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). Документ необходимо получать каждый год. Поэтому перед началом купального сезона на всех пляжах сотрудники ведомства проводят исследования качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, а также отбираются пробы почвы. В дальнейшем исследования воды и почвы проводит хозсубъект, который эксплуатирует водный объект в рекреационных целях.