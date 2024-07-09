Каждая восьмая проба — с превышением норм: о ситуации на белгородских пляжах

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
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Updated Сегодня, 10:38
Всего на территории региона в текущем году функционируют 124 пляжа. Согласно федеральному закону пляж может работать при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). Документ необходимо получать каждый год. Поэтому перед началом купального сезона на всех пляжах сотрудники ведомства проводят исследования качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, а также отбираются пробы почвы. В дальнейшем исследования воды и почвы проводит хозсубъект, который эксплуатирует водный объект в рекреационных целях.
На 8 июля произведён отбор проб воды по следующим показателям:
В ведомстве журналистам Бел.Ру сообщили, что средняя доля проб воды, превысивших гигиенические нормативы, составила 13,5%. Количество отобранных проб почвы (песка) — 142.
Всего на начало июля СЭЗ на деятельность по использованию водного объекта для купания, занятий спортом, отдыха получили 80 пляжей:
В ведомстве добавили, что мониторинг качества воды водоёмов и почвы на пляжах продолжается.