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К началу июля 44 белгородских пляжа не могли работать из-за отсутствия СЭЗ

Каждая восьмая проба — с превышением норм: о ситуации на белгородских пляжах

9 июля 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney

К началу июля 44 белгородских пляжа не могли работать из-за отсутствия СЭЗ

Об этом Бел.Ру сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве также рассказали, по каким показателям исследовали пробы воды.

Всего на территории региона в текущем году функционируют 124 пляжа. Согласно федеральному закону пляж может работать при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). Документ необходимо получать каждый год. Поэтому перед началом купального сезона на всех пляжах сотрудники ведомства проводят исследования качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, а также отбираются пробы почвы. В дальнейшем исследования воды и почвы проводит хозсубъект, который эксплуатирует водный объект в рекреационных целях.

На 8 июля произведён отбор проб воды по следующим показателям:

  • 181 проба по санитарно-химическим показателям;
  • 280 проб по санитарно-микробиологическим показателям;
  • 108 проб по вирусологическим показателям;
  • 158 проб по паразитологическим показателям.

В ведомстве журналистам Бел.Ру сообщили, что средняя доля проб воды, превысивших гигиенические нормативы, составила 13,5%. Количество отобранных проб почвы (песка) — 142.

Всего на начало июля СЭЗ на деятельность по использованию водного объекта для купания, занятий спортом, отдыха получили 80 пляжей:

  1. Алексеевка, ул. Победы, Центральный пляж на реке Тихая Сосна;
  2. Алексеевка, ул. Победы, Пикник-парк пляж на реке Тихая Сосна;
  3. Алексеевка, ул. Кривошеина, пляж на реке Тихая Сосна;
  4. Алексеевка, ул. Речная, пляж на реке Тихая Сосна;
  5. Старооскольский округ, шоссе Красные Кусты, база отдыха «Горняк», пляж на Старооскольском водохранилище;
  6. Прохоровка, пляж на пруду в парке отдыха Грушки;
  7. Губкинский округ, пляж на пруду в с. Мелавое;
  8. Корочанский район, пляж на пруду в селе Поповка;
  9. Корочанский район, пляж на пруду вблизи хутора Кошмановка;
  10. Губкин, пляж на водоёме в районе ул. Слободской;
  11. Прохоровский район, с. Кострома, ул. Костромская, 10/l, пляж на водоёме в парке регионального значения «Ключи»;
  12. Старый Оскол, Южная объездная дорога, пляж на обводненном песчаном карьере;
  13. Прохоровский район, пляж на пруду в селе Журавка;
  14. Пляж Лазурный на обводненном карьере, Белгородский район, пос. Разумное, ул. Прелестная, 11а;
  15. Белгородский район, пос. Разумное, ул. Прелестная, 11б, Белый пляж на обводненном карьере;
  16. Корочанский район, с. Казанка, пляж на Корочанском водохранилище;
  17. Волоконовка, ул. Набережная, пляж на реке Оскол;
  18. Волоконовка, пер. Есенина, пляж на реке Оскол;
  19. Волоконовский район, посёлок Пятницкое, ул. Советская, пляж Центральный на реке Оскол;
  20. Волоконовский район, посёлок Пятницкое, ул. Лесная, пляж Островок на реке Оскол;
  21. Корочанский район, пляж на пруду в селе Дальняя Игуменка;
  22. Белгород, ул. Корочанская, пляж на Белгородском водохранилище;
  23. Яковлевский округ, пос. Томаровка, пляж на пруду в балке «Прудки»;
  24. Яковлевский округ, пляж на пруду у села Крапивное;
  25. Чернянка, ул. Кольцова, пляж на реке Оскол;
  26. Чернянка, ул. Парковая, пляж на реке Оскол;
  27. Чернянка, ул. Корчагина, пляж на реке Оскол;
  28. Чернянка, ул. Свердлова, пляж на реке Оскол;
  29. Новый Оскол, пляж в урочище Айдар пляж на реке Оскол;
  30. Чернянка, ул. Красногвардейская, пляж на реке Оскол;
  31. Новый Оскол, ул. Рождественская, пляж на реке Оскол;
  32. Новый Оскол, ул. Петра и Павла, пляж на реке Оскол.
  33. Новооскольский округ, посёлок Прибрежный, пляж в рекреационной зоне Уголок на реке Оскол;
  34. Грайворон, центральный стадион, пляж на реке Ворскла;
  35. Грайворонский округ, Грайворон, ул. Луначарского, пляж на реке Ворскла;
  36. Грайворонский округ, с, Головчино, урочище Куколевка, пляж на реке Ворскла;
  37. Грайворонский округ, с. Замостье, ул. Куток, рекреационная зона №1 пляж на реке Ворскла;
  38. Грайворонский округ, с. Замостье, ул. Куток, рекреационная зона № 2, пляж на реке Ворскла;
  39. Старооскольский округ, база отдыха «Вместе парк», пляж на Старооскольском водохранилище;
  40. Красногвардейский район, Бирюч, ул. Успенская (мост на село Засосна), пляж на реке Тихая Сосна;
  41. Белгород, ул. Песчаная, пляж на Белгородском водохранилище;
  42. Красногвардейский район, пляж на пруду у х.Евсеев;
  43. Красногвардейский район, х. Ездоцкий, пляж на реке Усердец;
  44. Красногвардеский район, с. Верхососна, ул. Центральная пруд;
  45. Старооскольский округ, шоссе Красные Кусты, база отдыха «Лебедь», пляж на Старооскольском водохранилище;
  46. Валуйский район, с. Колосково пляж на реке Оскол;
  47. Вейделевский район, с. Николаевка, пляж на пруду Краянском;
  48. Красногвардейский район, с. Малобыково, урочище Лиман, пляж на реке Тихая Сосна;
  49. Вейделевский район, х. Попов, пляж на пруду Любимом;
  50. Ровеньский район, с. Нижняя Серебрянка, ул. Заречная, пляж на водохранилище на реке Серебрянка;
  51. Вейделевский район, с. Долгое, пляж на пруду Лукичевском;
  52. Вейделевский район, х. Орлов, пляж на пруду Большом;
  53. Красногвардейский район, пляж на пруду у х.Котляров;
  54. Вейделевский район, пляж на пруду у х.Грицинин;
  55. Валуйский район, пляж на пруду в с. Казинка;
  56. Валуйки, ул. Демьяна Бедного, пляж на реке Валуй;
  57. Валуйки, с. Новая Симоновка, пляж на реке Оскол;
  58. Ивнянский район, с. Череново, ул. Школьная, пляж на реке Псёл;
  59. Валуйский район, с. Шелаево, пляж на реке Оскол;
  60. Валуйский район, с. Принцевка, пляж на реке Оскол;
  61. Валуйский район, пляж на пруду в с. Тимоново;
  62. Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Колхозная, пруд Лебяжий;
  63. Алексеевский округ, пруд в с. Подсереднее;
  64. Белгород, ул. Северо-Донецкая, пляж на Белгородском водохранилище;
  65. Ровеньский район, х.Озёрный, ул. Озёрная, пляж на реке Айдар;
  66. Ровеньки, ул. Луговая, пляж на реке Айдар;
  67. Ровеньки, м-н Будёный, пляж на реке Айдар;
  68. Ровеньки, рекреационная зона Бульвар Набережный, пляж на реке Айдар;
  69. Алексеевский округ, с. Колтуновка, переул.Старохуторской, пляж на реке Тихая Сосна;
  70. Красногвардейский район, с. Палатово, пляж на пруду в с. Палатово;
  71. Борисовский район, с. Крюково, пляж на пруду в балке Яндов Яр;
  72. Валуйский район, с. Яблоново, пляж на реке Оскол;
  73. Валуйки, ул. Москвича, пляж на реке Оскол;
  74. Ровеньский район, с. Айдар, пляж на пруду Саловском в балке Кулаков яр;
  75. Валуйский район, с. Рождествено пляж на реке Оскол;
  76. Валуйский район, пос. Уразово, пляж на реке Оскол;
  77. Ракитное, пляж на пруду в парке Юсупова;
  78. Ракитянский район, с. Святославка, ул. Центральная, пляж на пруду №1;
  79. Ракитянский район, пляж на пруду в селе Новозахаровка;
  80. Борисовский район, х.Никольский, д. 1-а, пляж на реке Ворскла.

В ведомстве добавили, что мониторинг качества воды водоёмов и почвы на пляжах продолжается.

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