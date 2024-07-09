Дожди с грозами разбавят аномальную жару в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По информации управления МЧС России по Белгородской области, завтра, 10 июля, в регионе ожидается жаркая погода. Небо будет облачным, с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с ночью и 8-13 м/с днём. При грозах возможны порывы ветра до 17 м/с.
Ночью температура воздуха в области составит +17…+22 ˚С, а днём поднимется до +29…+34 ˚С. В Белгороде ночью синоптики обещают +20…+22 ˚С, днём — до +31…+33 ˚С.
По информации Гидрометцентра, жаркая погода начнёт постепенно ослабевать к выходным. В четверг температура воздуха составит +32 °C, а в пятницу и субботу — до +30 °C.
В воскресенье температура снова поднимется до +32 °C, а в понедельник достигнет +34 °C.
Напомним, в Белгородской области вчера объявили штормовое предупреждение из-за экстремально высоких температур.