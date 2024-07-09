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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Жара

Дожди с грозами разбавят аномальную жару в Белгородской области

9 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Жара
Управление МЧС России по Белгородской области сообщает о жаркой погоде, которая ожидается завтра, 10 июля. Температура воздуха поднимется до +34 °C, возможны кратковременные дожди и грозы. По информации Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца недели.
Сюжет
МЧС

По информации управления МЧС России по Белгородской области, завтра, 10 июля, в регионе ожидается жаркая погода. Небо будет облачным, с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с ночью и 8-13 м/с днём. При грозах возможны порывы ветра до 17 м/с.

Ночью температура воздуха в области составит +17…+22 ˚С, а днём поднимется до +29…+34 ˚С. В Белгороде ночью синоптики обещают +20…+22 ˚С, днём — до +31…+33 ˚С.

По информации Гидрометцентра, жаркая погода начнёт постепенно ослабевать к выходным. В четверг температура воздуха составит +32 °C, а в пятницу и субботу — до +30 °C.

В воскресенье температура снова поднимется до +32 °C, а в понедельник достигнет +34 °C.

Напомним, в Белгородской области вчера объявили штормовое предупреждение из-за экстремально высоких температур.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Гроза#Дождь#Гидрометцентр#Ветер#Прогноз погоды#Белгород
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