Дожди с грозами разбавят аномальную жару в Белгородской области

Управление МЧС России по Белгородской области сообщает о жаркой погоде, которая ожидается завтра, 10 июля. Температура воздуха поднимется до +34 °C, возможны кратковременные дожди и грозы. По информации Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца недели.

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