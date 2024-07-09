Белгородцы удивлены послаблениям по оплате ЖКУ и недовольны духотой в больницах

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 9 июля Вооружённые силы Украины атаковали Шебекинский городской округ. В результате ударов пострадали два мирных жителя.
В селе Ржевка беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на одну машину, а дрон-камикадзе атаковал вторую. У одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у другого — осколочные ранения плеча и груди.
Позже число пострадавших увеличилось до шести. В Новой Таволжанке три человека пострадали после обстрела торгового объекта. Одна женщина получила контузию и сотрясение мозга, у второй — тяжёлая минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног, туловища, а также перелом костей ноги. Мужчина получил осколочное ранение руки.
Ещё один мужчина пострадал в Вознесеновке. После атак беспилотников он получил множественные осколочные ранения руки.
Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что для некоторых жителей приграничных районов Белгородской области частично отменена оплата жилищно-коммунальных услуг. До 1 сентября не будут начислять платежи за ЖКУ тем, кто не проживает в перечисленных населённых пунктах. Однако это не касается услуг, которые рассчитываются по показаниям счётчиков.
Кроме того, принято решение не требовать оплаты за услуги ЖКХ с тех, чьё жильё было разрушено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Однако это не касается оплаты по счётчикам. В эту категорию вошли: Белгород, Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа и Борисовский район.
До 1 сентября жители некоторых населённых пунктов могут не платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Также до 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в восьми белгородских муниципалитетах.
Жители Белгорода пожаловались на условия пребывания в областном онкологическом диспансере и поликлинике при больнице святителя Иоасафа. В жаркие дни, когда температура воздуха достигала 40 градусов, в палатах «от духоты люди чуть ли не падали в обморок».
Андрей Шаманов, главный врач онкологического диспансера, ответил на претензии пациентов. Он сообщил, что в корпусах онкодиспансера в пик жары температура не превышала 30 градусов. В зданиях функционирует система вентиляции, а помещения проветриваются.
Роман Проценко, главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, также прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что при строительстве поликлиники система кондиционирования воздуха не была предусмотрена. Однако это планируют исправить при проведении капитального ремонта.