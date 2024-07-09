Белгородцы удивлены послаблениям по оплате ЖКУ и недовольны духотой в больницах

Кроме того, принято решение не требовать оплаты за услуги ЖКХ с тех, чьё жильё было разрушено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Однако это не касается оплаты по счётчикам. В эту категорию вошли: Белгород, Шебекинский, Грайворонский и Валуйский округа и Борисовский район.