Белгородцы рассказали о последствиях массированного обстрела города прошлой ночью

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 07:00
В ночь с 8 на 9 июля Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Утром жители малой Богданки рассказали о последствиях атаки.
Во многих зданиях города повреждены остекление и фасады. В одной из квартир выбило оконную раму. Кроме того, осколками повреждено несколько легковых автомобилей.
Недавно стало известно, что движение на малой Богданке перекрыли. По предварительной информации, это связано с ночной атакой. На месте работает строительная техника.
Напомним, в результате ночного обстрела Белгорода погиб мирный житель, два человека ранено. Помимо разрушений в квартирах МКД и частных домах, пострадали три хозяйственных объекта и два соцобъекта.