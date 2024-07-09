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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Последствия ночного обстрела Белгорода

Белгородцы рассказали о последствиях массированного обстрела города прошлой ночью

9 июля 2024, 06:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Последствия ночного обстрела Белгорода

Движение на малой Богданке в Белгороде перекрыто из-за вчерашнего обстрела

В ночь с понедельника на вторник, в 23:31, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В результате атаки ВСУ на город погиб мирный житель, ещё двое получили ранения. Также были зафиксированы различные разрушения. Жители малой Богданки рассказали о последствиях атаки.

В ночь с 8 на 9 июля Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Утром жители малой Богданки рассказали о последствиях атаки.

Во многих зданиях города повреждены остекление и фасады. В одной из квартир выбило оконную раму. Кроме того, осколками повреждено несколько легковых автомобилей.

Недавно стало известно, что движение на малой Богданке перекрыли. По предварительной информации, это связано с ночной атакой. На месте работает строительная техника.

Напомним, в результате ночного обстрела Белгорода погиб мирный житель, два человека ранено. Помимо разрушений в квартирах МКД и частных домах, пострадали три хозяйственных объекта и два соцобъекта.

Жители Белгорода рассказывают о последствиях ночного обстрела
Видео: «Мир Белогорья»
Перекрыто движения на малой БогданкеПерекрыто движения на малой Богданке
Перекрыто движения на малой БогданкеПерекрыто движения на малой Богданке
Перекрыто движения на малой Богданке
Фото: Go31
Один мирный житель погиб, ещё двое ранены: последствия ночной атаки ВСУ на Белгород
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