Белгородцы рассказали о последствиях массированного обстрела города прошлой ночью

Движение на малой Богданке в Белгороде перекрыто из-за вчерашнего обстрела

В ночь с понедельника на вторник, в 23:31, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В результате атаки ВСУ на город погиб мирный житель, ещё двое получили ранения. Также были зафиксированы различные разрушения. Жители малой Богданки рассказали о последствиях атаки.