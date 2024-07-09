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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

Дети

Белгородских детей могут увезти в Ростовскую область

9 июля 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Дети

600 белгородских детей отправят на отдых в Ростовскую область

Вместе с маленькими жителями Донбасса и Херсонской области белгородцев примут детские лагеря в Неклиновском районе Ростовской области. Общая численность детей составит более 1 тысячи человек. На поездку выделено 32,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
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Дети

600 ребят из Белгорода и 500 детей сотрудников спасательных подразделений Донбасса и Херсонской области прибудут на оздоровление в детские лагеря Неклиновского района. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из областного бюджета свыше 32,7 млн рублей для организации отдыха мальчишек и девчонок.

Отмечается, что Ростовская область принимает детей из Донбасса и Новороссии уже не первый раз, а третий год подряд. В этом году в летние лагеря в регион прибудут ещё около 3,2 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что накануне ночью после обстрела Белгорода глава региона Вячеслав Гладков призвал всех белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Дети#Отдых#Донбасс#Новости Белгорода#Лагерь#Оздоровление#Белгород#Ростовская область
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