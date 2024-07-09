Белгородских детей могут увезти в Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
600 ребят из Белгорода и 500 детей сотрудников спасательных подразделений Донбасса и Херсонской области прибудут на оздоровление в детские лагеря Неклиновского района. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из областного бюджета свыше 32,7 млн рублей для организации отдыха мальчишек и девчонок.
Отмечается, что Ростовская область принимает детей из Донбасса и Новороссии уже не первый раз, а третий год подряд. В этом году в летние лагеря в регион прибудут ещё около 3,2 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, что накануне ночью после обстрела Белгорода глава региона Вячеслав Гладков призвал всех белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря.