ВСУ при обстреле под Белгородом попали по ресторану

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сегодня, 8 июля, под обстрел ВСУ попало село Никольское. Один из прилётов пришёлся на ресторан «Медведь» и магазин при нём.
В результате прямого попадания в здании ресторана пробиты крыша и пол. Также пострадало несколько легковых автомобилей и линии электроснабжения.
Сейчас подача электричества в селе уже восстановлена. На месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее губернатор сообщил, что при атаке до приезда медиков погиб мирный житель. Ещё три человека пострадали, двое из них — без сознания. Их доставили в больницу.