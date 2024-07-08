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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Крыша пострадавшего при обстреле ресторана

ВСУ при обстреле под Белгородом попали по ресторану

8 июля 2024, 13:16
Фото: Кадр из видео «Белпрессы»
Крыша пострадавшего при обстреле ресторана
Село Никольское Белгородской области атаковано ВСУ. Произошло прямое попадание в ресторан. Погиб мирный житель, ещё трое ранены. Повреждены здание ресторана, легковые авто и линия электропередачи. Кадры с места событий публикует «Белпресса».
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 8 июля, под обстрел ВСУ попало село Никольское. Один из прилётов пришёлся на ресторан «Медведь» и магазин при нём.

В результате прямого попадания в здании ресторана пробиты крыша и пол. Также пострадало несколько легковых автомобилей и линии электроснабжения.

Сейчас подача электричества в селе уже восстановлена. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее губернатор сообщил, что при атаке до приезда медиков погиб мирный житель. Ещё три человека пострадали, двое из них — без сознания. Их доставили в больницу.

Кадры с места происшествия в Белгородском районе
Видео: «Белпресса»
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