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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Лунгин предложил снять фильм про жизнь Белгорода в условиях СВО

«Вроде, не на войне, но обстреливается»: Лунгин предложил снять фильм о Белгороде

8 июля 2024, 11:50
Фото: freepik.com

Лунгин предложил снять фильм про жизнь Белгорода в условиях СВО

Народный артист РФ, кинорежиссёр и лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин высказался о том, почему сейчас преждевременно снимать масштабные фильмы про СВО. По словам режиссёра, возможно, стоило бы рассказать о том, как живёт постоянно обстреливаемый Белгород. Подробности сообщает ТАСС.

В интервью режиссёр Павел Лунгин рассказал, что время для серьёзного кино, посвящённого событиям, связанным с проведением специальной военной операции, по его мнению, ещё не наступило. Он считает, что, если готовить фильм в спешке, то можно создать однобокое произведение, которое не отразит всю сложность и серьёзность проблемы.

Кинорежиссёр также отметил, что на данный момент более целесообразно сосредоточиться на «решении текущих задач». Например, можно снять фильм о Белгороде, который регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ.

«Можно о многом рассказать. Например, как живёт город Белгород, который, вроде, и не на войне, но обстреливается. Что за люди сейчас живут и как они живут», — сказал Лунгин.

Напомним, что в сейчас на этапе производства находится фильм об СВО «Тимур и его команда». Действия фильма происходят в Белгородской области. Ранее также стало известно о съёмках фильма «Батюшка», который расскажет о погибшем под Белгородом военном священнике.

А в 2020 году Белгородская область стала декорациями для фильма «Союз спасения». Некоторые сцены снимали в Шебекинском округе.

Фонд кино рассказал о съёмках «Тимура и его команды» в белгородской реальности
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