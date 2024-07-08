«Вроде, не на войне, но обстреливается»: Лунгин предложил снять фильм о Белгороде

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В интервью режиссёр Павел Лунгин рассказал, что время для серьёзного кино, посвящённого событиям, связанным с проведением специальной военной операции, по его мнению, ещё не наступило. Он считает, что, если готовить фильм в спешке, то можно создать однобокое произведение, которое не отразит всю сложность и серьёзность проблемы.
Кинорежиссёр также отметил, что на данный момент более целесообразно сосредоточиться на «решении текущих задач». Например, можно снять фильм о Белгороде, который регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ.
«Можно о многом рассказать. Например, как живёт город Белгород, который, вроде, и не на войне, но обстреливается. Что за люди сейчас живут и как они живут», — сказал Лунгин.
Напомним, что в сейчас на этапе производства находится фильм об СВО «Тимур и его команда». Действия фильма происходят в Белгородской области. Ранее также стало известно о съёмках фильма «Батюшка», который расскажет о погибшем под Белгородом военном священнике.
А в 2020 году Белгородская область стала декорациями для фильма «Союз спасения». Некоторые сцены снимали в Шебекинском округе.