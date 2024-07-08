«Вроде, не на войне, но обстреливается»: Лунгин предложил снять фильм о Белгороде

В интервью режиссёр Павел Лунгин рассказал, что время для серьёзного кино, посвящённого событиям, связанным с проведением специальной военной операции, по его мнению, ещё не наступило. Он считает, что, если готовить фильм в спешке, то можно создать однобокое произведение, которое не отразит всю сложность и серьёзность проблемы.