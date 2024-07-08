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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Трагедия на воде произошла в Белгороде

В МЧС рассказали о новой трагедии в Белгороде: ребёнка спасли, а мужчину — не удалось

8 июля 2024, 13:45
Фото: freepik.com

Трагедия на воде произошла в Белгороде

Вечером 7 июля мужчина с сыном решили отдохнуть на одном из пляжей Белгорода. Когда они зашли в воду, мужчина стал тонуть. Ребёнка вытащили, но его отца спасти не удалось, сообщили в МЧС.

Накануне вечером мужчина вместе с шестилетним сыном купались на оборудованном пляже в Белгороде. В какой-то момент отец мальчика стал тонуть. На помощь прийти из спасателей было некому — дежурство в это время уже закончилось. Помогли отдыхавшие по соседству люди. Они спасли ребёнка из воды, а вот мужчину откачать не удалось.

Аномальная жара в регионе становится причиной, по которой белгородцы стремятся всё чаще проводить свободное время у водоёмов. Нередко пренебрежительное отношение к собственной безопасности во время купания оборачивается подобными трагедиями. Это уже шестой случай с начала лета в регионе.

Ранее жертвами водной стихии стали женщина на центральном пляже Белгорода и житель Губкина в местном не оборудованном для купания пруду.

Тело женщины достали из реки в центре Белгорода
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Лето#Новости Белгорода#Водоемы#Белгород#Трагедия на воде
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