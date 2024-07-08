В МЧС рассказали о новой трагедии в Белгороде: ребёнка спасли, а мужчину — не удалось

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Накануне вечером мужчина вместе с шестилетним сыном купались на оборудованном пляже в Белгороде. В какой-то момент отец мальчика стал тонуть. На помощь прийти из спасателей было некому — дежурство в это время уже закончилось. Помогли отдыхавшие по соседству люди. Они спасли ребёнка из воды, а вот мужчину откачать не удалось.
Аномальная жара в регионе становится причиной, по которой белгородцы стремятся всё чаще проводить свободное время у водоёмов. Нередко пренебрежительное отношение к собственной безопасности во время купания оборачивается подобными трагедиями. Это уже шестой случай с начала лета в регионе.
Ранее жертвами водной стихии стали женщина на центральном пляже Белгорода и житель Губкина в местном не оборудованном для купания пруду.