В МЧС рассказали о новой трагедии в Белгороде: ребёнка спасли, а мужчину — не удалось

Накануне вечером мужчина вместе с шестилетним сыном купались на оборудованном пляже в Белгороде. В какой-то момент отец мальчика стал тонуть. На помощь прийти из спасателей было некому — дежурство в это время уже закончилось. Помогли отдыхавшие по соседству люди. Они спасли ребёнка из воды, а вот мужчину откачать не удалось.