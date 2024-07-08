В Белгороде после серии взрывов виден дым

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
В Белгороде вновь было громко. В городе прогремела серия взрывов. Произошло это ближе к полуночи.
После взрывов в городе виднеется дым. Очевидцы сообщают, что, возможно, есть прилëты в центре города.
Кроме того, «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что в результате атаки есть пострадавшие.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Также сообщается о первых последствиях на земле. Медиа публикуют фотографии разбитых окон и стеклянных дверей. Также задело автомобили.
В Белгороде и районе до начала взрывов объявляли ракетную опасность. Сейчас уже дали команду «отбой».
Добавим, что РО в Белгороде 8 июля объявляли четыре раза.