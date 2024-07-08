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Posted Сегодня, 20:48

Published Сегодня, 20:48

Modified Сегодня, 21:08

Updated Сегодня, 21:08

Дым в Белгороде после ночных взрывов

В Белгороде после серии взрывов виден дым

8 июля 2024, 20:48
Фото: bel.ru
Дым в Белгороде после ночных взрывов
Громко в городе было ближе к полуночи. Была объявлена ракетная опасность.

В Белгороде вновь было громко. В городе прогремела серия взрывов. Произошло это ближе к полуночи.

После взрывов в городе виднеется дым. Очевидцы сообщают, что, возможно, есть прилëты в центре города.

Кроме того, «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что в результате атаки есть пострадавшие.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также сообщается о первых последствиях на земле. Медиа публикуют фотографии разбитых окон и стеклянных дверей. Также задело автомобили.

В Белгороде и районе до начала взрывов объявляли ракетную опасность. Сейчас уже дали команду «отбой».

Добавим, что РО в Белгороде 8 июля объявляли четыре раза.

Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела БелгородаПоследствия ночного обстрела Белгорода
Последствия ночного обстрела Белгорода
Фото: «Жесть Белгород»
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