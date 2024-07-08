В Белгороде хотят сносить гаражи ради строительства ливнёвки для двух домов

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Белгороде планируют сносить гаражи на Пугачёва из-за строительства ливнёвки. Но некоторые белгородцы считают, что это только причина для изъятия помещений.
Об этом написала в своём Telegram-канале Екатерина Клоповская, адвокат и бывший депутат городского совета Белгорода.
Она считает, что ливнёвка в этом месте поможет только двум домам, которые, по словам Клоповской, никто не топит. Зато в центре Белгорода освободится место для коммерческой недвижимости, которую тут собираются строить.
«Проект планировки территории подготовлен для определения границ зон планируемого размещения строительства линейного объекта местного значения — ливневой канализации, для организации водоотведения с территории жилой застройки, расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 47-49, и предотвращения подтопления существующих жилых домов по ул. Пугачева, 13-21», — указано в документации проекта.
Клоповская пишет, что на схеме ливнёвые сливы прокладываются по фундаментам гаражей и двух домов на Пугачёва. Она также отмечает, что слив с этих ливнёвок идёт напрямую в реку, без очистных сооружений.
Напомним, что в этом месте планируют снести 337 объектов.