Улицы Белгорода не поливают в жару: что случилось?

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Белгородцы жалуются, что дороги в Белгороде не поливают в жару, несмотря на закупленную технику.
Мужчина обратился к губернатору Белгородской области в социальных сетях с таким вопросом. По его словам, в городе жаркая погода, а улицы не поливают, хотя должны это делать несколько раз в день.
На это мэрия ответила, что так больше не делают по просьбам автомобилистов:
«Практика полива проезжей части улично-дорожной сети была прекращена в связи с систематически выражаемым недовольством автолюбителей».
Белгородец ответил, что это не может являться причиной, и задался вопросом, а куда ушли бюджетные средства, которые на это заложены. При этом, если не проводить обработку водой при жаркой погоде, асфальт может плавиться и на нём будут появляться колеи.
«Полив автомобильных дорог в городе положен уже при +25, а в городе более +30 сейчас который день, это прямой вред от бездействия и неисполнения обязанностей коммунальной службой г. Белгород дорожной сети города! Почему простаивают коммунальные поливальные машины, приобретённые за бюджетные средства, и не используются по прямому назначению?» — сетует мужчина.
На этот вопрос ответа от городских властей пока не последовало.