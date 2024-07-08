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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Белгороде перестали поливать дороги из-за жалоб водителей

Улицы Белгорода не поливают в жару: что случилось?

8 июля 2024, 15:09
Фото: 1MI

В Белгороде перестали поливать дороги из-за жалоб водителей

Белгородец пожаловался, что улицы Белгорода не поливают во время жары. Нагревание асфальта может привести к его деформации.

Белгородцы жалуются, что дороги в Белгороде не поливают в жару, несмотря на закупленную технику.

Мужчина обратился к губернатору Белгородской области в социальных сетях с таким вопросом. По его словам, в городе жаркая погода, а улицы не поливают, хотя должны это делать несколько раз в день.

На это мэрия ответила, что так больше не делают по просьбам автомобилистов:

«Практика полива проезжей части улично-дорожной сети была прекращена в связи с систематически выражаемым недовольством автолюбителей».

Белгородец ответил, что это не может являться причиной, и задался вопросом, а куда ушли бюджетные средства, которые на это заложены. При этом, если не проводить обработку водой при жаркой погоде, асфальт может плавиться и на нём будут появляться колеи.

«Полив автомобильных дорог в городе положен уже при +25, а в городе более +30 сейчас который день, это прямой вред от бездействия и неисполнения обязанностей коммунальной службой г. Белгород дорожной сети города! Почему простаивают коммунальные поливальные машины, приобретённые за бюджетные средства, и не используются по прямому назначению?» — сетует мужчина.

На этот вопрос ответа от городских властей пока не последовало.

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#Алёна Мальцева#Общество#Губернатор#Коммунальные услуги#Жара#Автомобилисты#Дороги#Мэрия#Белгород
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