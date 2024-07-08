Укрытия-«землянки» установят вдоль новой беговой дорожки в Белгороде до конца недели

В Белгороде беговую дорожку оборудуют полевыми укрытиями до конца недели

В Белгороде вдоль беговой дорожки в Сосновке установят полевые укрытия, которые будут служить защитой для спортсменов. Такие защитные сооружения могут вместить до 20 человек. Каждое с отделкой стен бревнами, двускатной крышей и системой дренажного водоотведения.