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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Защитные полевые сооружения в Сосновке

Укрытия-«землянки» установят вдоль новой беговой дорожки в Белгороде до конца недели

8 июля 2024, 17:25
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Защитные полевые сооружения в Сосновке

В Белгороде беговую дорожку оборудуют полевыми укрытиями до конца недели

В Белгороде вдоль беговой дорожки в Сосновке установят полевые укрытия, которые будут служить защитой для спортсменов. Такие защитные сооружения могут вместить до 20 человек. Каждое с отделкой стен бревнами, двускатной крышей и системой дренажного водоотведения.

В начале июля Валентин Демидов поделился, что в Сосновке завершается строительство беговой дорожки из розового гранитного отсева длиной в 5,5 километров. Также мэр добавил, что спортсмены могли воспользоваться беговым маршрутом уже на финальном этапе работы и в любую погоду.

За текущую неделю в Сосновке также установят пять полевых защитных сооружений на случай объявления ракетной опасности на территории региона.

«С учётом оперативной обстановки приняли решение обустроить на трассе подземные укрытия. Техника в лесу проехать не может, чтобы доставить и смонтировать бетонные модули, да и хочется максимально сохранить красоту природы — поэтому выбрали полевые сооружения», — сообщил Валентин Демидов.

Внутри одного такого укрытия-«землянки», которое устанавливается за 2-2,5 дня, помещается до 20 человек. Стены сооружения отделаны брёвнами, крыша — двускатная, а высота земляного вала составляет 80 см. Кроме того, в укрытиях предусмотрена система дренажного водоотведения.

Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в СосновкеЗащитные полевые сооружения в Сосновке
Защитные полевые сооружения в Сосновке
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Защитные полевые сооружения в Сосновке
Видео: Социальные сети Валентина Демидова

Вдоль беговой дорожки уже установили освещение, скамейки, урны для мусора, и гидропосев газона. Кроме того, установили биотуалет и восстановили парковку.

Беговую дорожку в Белгороде оборудуют подземными укрытиями на случай РО
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