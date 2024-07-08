Укрытия-«землянки» установят вдоль новой беговой дорожки в Белгороде до конца недели

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В начале июля Валентин Демидов поделился, что в Сосновке завершается строительство беговой дорожки из розового гранитного отсева длиной в 5,5 километров. Также мэр добавил, что спортсмены могли воспользоваться беговым маршрутом уже на финальном этапе работы и в любую погоду.
За текущую неделю в Сосновке также установят пять полевых защитных сооружений на случай объявления ракетной опасности на территории региона.
«С учётом оперативной обстановки приняли решение обустроить на трассе подземные укрытия. Техника в лесу проехать не может, чтобы доставить и смонтировать бетонные модули, да и хочется максимально сохранить красоту природы — поэтому выбрали полевые сооружения», — сообщил Валентин Демидов.
Внутри одного такого укрытия-«землянки», которое устанавливается за 2-2,5 дня, помещается до 20 человек. Стены сооружения отделаны брёвнами, крыша — двускатная, а высота земляного вала составляет 80 см. Кроме того, в укрытиях предусмотрена система дренажного водоотведения.
Вдоль беговой дорожки уже установили освещение, скамейки, урны для мусора, и гидропосев газона. Кроме того, установили биотуалет и восстановили парковку.