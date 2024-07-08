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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Учреждения культуры и спорта в Белгороде могут открыться с 15 июля

Для учреждений культуры и спорта в Белгороде подобрали новую дату открытия

8 июля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

Учреждения культуры и спорта в Белгороде могут открыться с 15 июля

Завтра, 9 июля, состоится заседание оперштаба по обсуждению работы спортивных и культурных учреждений Белгорода с 15 июля. Министр образования Андрей Милёхин доложит о том, где откроются учреждения культуры и в каком формате.

На оперативном совещании регионального правительства заявили о том, что завтра, 9 июля, власти соберутся на заседание оперштаба, чтобы обсудить работу спортивных и культурных учреждений в Белгороде с 15 июля.

Андрей Милёхин, региональный министр образования, завтра доложит о том, где и как откроются учреждения культуры, в каком формате они будут работать и как обеспечивать безопасность посетителей.

Если это заведение для совершеннолетних, то решение о посещении учреждений культуры они будут принимать самостоятельно, а если посещающий несовершеннолетний, то с их родителей будут брать согласие.

«Абсолютно очевидно, что ситуация в Белгороде в последние почти два месяца изменилась в лучшую сторону», — считает Вячеслав Гладков.

Открытие учреждений культуры поможет оставить творческих людей в области.

Напомним, что изначально спортивные и творческие кружки и заведения должны были начать работать с 1 июля.

Белгородские учреждения культуры и спорта могут начать очную работу с 1 июля
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгород#Андрей Милёхин#Оперштаб#Учреждения культуры
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