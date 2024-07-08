Для учреждений культуры и спорта в Белгороде подобрали новую дату открытия

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
На оперативном совещании регионального правительства заявили о том, что завтра, 9 июля, власти соберутся на заседание оперштаба, чтобы обсудить работу спортивных и культурных учреждений в Белгороде с 15 июля.
Андрей Милёхин, региональный министр образования, завтра доложит о том, где и как откроются учреждения культуры, в каком формате они будут работать и как обеспечивать безопасность посетителей.
Если это заведение для совершеннолетних, то решение о посещении учреждений культуры они будут принимать самостоятельно, а если посещающий несовершеннолетний, то с их родителей будут брать согласие.
«Абсолютно очевидно, что ситуация в Белгороде в последние почти два месяца изменилась в лучшую сторону», — считает Вячеслав Гладков.
Открытие учреждений культуры поможет оставить творческих людей в области.
Напомним, что изначально спортивные и творческие кружки и заведения должны были начать работать с 1 июля.