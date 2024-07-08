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Свинья

Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео

8 июля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Свинья

В белгородском посёлке Троицкий свинья врезалась в столб на автомобиле

В посёлке Троицкий Белгородской области случилось ДТП: «копейка» с поросёнком внутри врезалась в столб. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Baza.
Сюжет
ДТП

В посёлке Троицкий Белгородской области произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Свинья на «копейке» врезалась в столб. Прибывшие на место сотрудники ДПС не сразу поняли, на кого оформлять аварию, так как за рулём был поросёнок.

Со слов прохожих, двое мужчин купили свинью, связали её и посадили на заднее сиденье ВАЗ-2101, чтобы отвезти домой. По пути животное освободилось и укусило одного из мужчин. Испугавшись, водитель и пассажир якобы выпрыгнули из машины на ходу, а автомобиль со свиньёй внутри врезался в столб.

История закончилась благополучно, животное не пострадало. Хозяева посадили свинью в прицеп и отправили домой.

Недавно в Белгородской области произошёл ещё один инцидент со свиньями. На въезде в Белгород грузовик растерял животных. Поросята бродили у ротонды прямо посреди машин.

Поросёнка сажают в прицеп
Видео: Telegram-канал «Baza»
На въезде в Белгород грузовик растерял свиней: видео
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