Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео

Со слов прохожих, двое мужчин купили свинью, связали её и посадили на заднее сиденье ВАЗ-2101, чтобы отвезти домой. По пути животное освободилось и укусило одного из мужчин. Испугавшись, водитель и пассажир якобы выпрыгнули из машины на ходу, а автомобиль со свиньёй внутри врезался в столб.