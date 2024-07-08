Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В посёлке Троицкий Белгородской области произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Свинья на «копейке» врезалась в столб. Прибывшие на место сотрудники ДПС не сразу поняли, на кого оформлять аварию, так как за рулём был поросёнок.
Со слов прохожих, двое мужчин купили свинью, связали её и посадили на заднее сиденье ВАЗ-2101, чтобы отвезти домой. По пути животное освободилось и укусило одного из мужчин. Испугавшись, водитель и пассажир якобы выпрыгнули из машины на ходу, а автомобиль со свиньёй внутри врезался в столб.
История закончилась благополучно, животное не пострадало. Хозяева посадили свинью в прицеп и отправили домой.
Недавно в Белгородской области произошёл ещё один инцидент со свиньями. На въезде в Белгород грузовик растерял животных. Поросята бродили у ротонды прямо посреди машин.