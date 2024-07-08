Названо имя того, кто займёт место чиновника, погибшего после взрыва под Белгородом

Напомним, что 2 июня 2024 года бывший заместитель главы администрации и секретарь Совета безопасности Корочанского района Игорь Нечипоренко погиб при исполнении служебных обязанностей. После взрыва боеприпаса он получил травмы, несовместимые с жизнью. В тот день ещё несколько человек получили лёгкие ранения: глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков.