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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Валентин Сидоренко

Названо имя того, кто займёт место чиновника, погибшего после взрыва под Белгородом

8 июля 2024, 16:06
Фото: страница Николая Нестерова в ВК
Валентин Сидоренко

В Корочанском районе Белгородской области назначили нового секретаря Совбеза

Глава администрации Корочанского района Николай Нестеров рассказал в соцсетях о назначении нового заместителя и секретаря Совета безопасности.

В Корочанском районе назначили нового секретаря Совета безопасности. Им стал Валентин Сидоренко.

О назначении 8 июля сообщил глава района Николай Нестеров. По его словам, Сидоренко имеет большой опыт работы в системе правоохранительных органов.

Напомним, что 2 июня 2024 года бывший заместитель главы администрации и секретарь Совета безопасности Корочанского района Игорь Нечипоренко погиб при исполнении служебных обязанностей. После взрыва боеприпаса он получил травмы, несовместимые с жизнью. В тот день ещё несколько человек получили лёгкие ранения: глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков.

Смерть Нечипоренко глава региона Вячеслав Гладков сравнил с гибелью замглавы Краснояружского района Игоря Бородаенко, который тоже в момент трагедии находится при исполнении обязанностей.

Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Пост#Корочанский район#Назначение#Новости Белгорода#Белгород#Совбез#Николай Нестеров#Валентин Сидоренко
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