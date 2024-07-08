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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

ИТ-рынок

Названа пятерка крупнейших IT-компаний России

8 июля 2024, 10:54
Фото: Пресс-служба МТС
ИТ-рынок
Рейтинг составлен аналитическим центром TAdviser по итогам 2023 года. В топ-5 рейтинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2023 года наряду с Ростех, Холдинг Т1, Fplus, компания МТС и ИКС холдинг.

TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. В рейтинг вошли российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России. Суммарная выручка участников ранкинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.

Согласно ранкингу «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России», МТС заняла четвертое место за 2023 год. Компания продемонстрировала лучшую динамику роста среди лидеров рейтинга, поднявшись на две строчки за год.

Выручка экосистемы МТС в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в компании в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек.

Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО. Выручка Ростеха увеличилась на 10,5% и достигла 325,9 млрд рублей, а выручка ГК «F+ tech-Марвел» выросла на 2,1% — до 215252 млн рублей.

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