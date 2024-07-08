На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам чиновника, на территории Белгородской области продолжили проводить сезонные сельскохозяйственные ярмарки с участием областных товаропроизводителей, а также крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
В настоящее время проведение ярмарок организовано в двух форматах: выделенные торговые места и площадки уличной торговли.
Антоненко отметил, что ярмарочные площадки работают с середины недели, в том числе в приграничных муниципалитетах (Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Грайворонский округ). В остальных муниципалитетах ярмарки проводят в выходные. Например, в Белгороде ярмарка прошла на территории «МегаГринна».
Свою продукцию в ходе ярмарки на территории Белгородской области представили более 400 областных товаропроизводителей и участники из других регионов. К реализации каждую неделю представлено порядка 40 тонн продукции.
До конца 2024 года ожидается реализация более 380 тонн сельхозпродукции.