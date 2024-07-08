На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции

Антоненко отметил, что ярмарочные площадки работают с середины недели, в том числе в приграничных муниципалитетах (Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Грайворонский округ). В остальных муниципалитетах ярмарки проводят в выходные. Например, в Белгороде ярмарка прошла на территории «МегаГринна».