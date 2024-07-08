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Published Сегодня, 07:40

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На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции

На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции

8 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства Андрей Антоненко. В настоящее время в ряде муниципалитетов ярмарки проводятся только в выходные дни.

По словам чиновника, на территории Белгородской области продолжили проводить сезонные сельскохозяйственные ярмарки с участием областных товаропроизводителей, а также крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

В настоящее время проведение ярмарок организовано в двух форматах: выделенные торговые места и площадки уличной торговли.

Антоненко отметил, что ярмарочные площадки работают с середины недели, в том числе в приграничных муниципалитетах (Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Грайворонский округ). В остальных муниципалитетах ярмарки проводят в выходные. Например, в Белгороде ярмарка прошла на территории «МегаГринна».

Свою продукцию в ходе ярмарки на территории Белгородской области представили более 400 областных товаропроизводителей и участники из других регионов. К реализации каждую неделю представлено порядка 40 тонн продукции.

До конца 2024 года ожидается реализация более 380 тонн сельхозпродукции.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Министр сельского хозяйства#Товаропроизводители#Сельскохозяйственные ярмарки#Продажа продукции
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