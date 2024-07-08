Машины будут поменьше: Ford пересматривает свой подход к производству автомобилей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Ford вновь решил начать выпуск менее крупных автомобилей. Причина этого решения заключается в высокой стоимости батарей для электрокаров.
В 2018 году компания Ford объявила о прекращении продаж большинства легковых автомобилей, исключая Mustang. Тогдашний генеральный директор Джим Хакетт объяснял, что компания хочет сосредоточиться на продаже в основном грузовиков и внедорожников, поскольку они более прибыльны.
Сейчас ситуация изменилась кардинально. Глава Ford Джим Фарли заявил о необходимости пересмотра планов компании и начала производства менее крупных и доступных автомобилей. Фарли отметил в интервью телеканалу CNBS, что данное решение — жизненная необходимость.
По его словам, сейчас необходимо направить весь капитал на создание небольших, более доступных электрокаров. Огромные электромобили, отметил Фарли, больших денег не принесут.
Ford терпит убытки от запуска своих электромобилей на сумму, сравнимую с ВВП небольших стран, что фактически обесценивает доход от продаж бензиновых внедорожников и грузовиков.
Стоит добавить, что уУ других производителей электромобилей также возникают сложности. Например, Mercedes отказался от своих планов перейти на электрические машины к 2030 году и снова активно развивает бензиновые двигатели, а Tesla, чей простор для манёвра ограничен, столкнулась с массовыми сокращениями.