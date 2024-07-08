Машины будут поменьше: Ford пересматривает свой подход к производству автомобилей

Стоит добавить, что уУ других производителей электромобилей также возникают сложности. Например, Mercedes отказался от своих планов перейти на электрические машины к 2030 году и снова активно развивает бензиновые двигатели, а Tesla, чей простор для манёвра ограничен, столкнулась с массовыми сокращениями.