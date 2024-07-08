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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Обломки сбитых предметов в Белгороде

Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгороду

8 июля 2024, 14:47
Фото: «31 онлайн»
Обломки сбитых предметов в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО

Обломки сбитых предметов упали в центре города. Что известно о разрушениях и есть ли пострадавшие, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе 8 июля несколько раз объявляли ракетную опасность. Над городом днём раздались взрывы. После этого в Сети появилась информация, что в городе находят обломки сбитых предметов.

Губернатор подтвердил, что над городом и Белгородским районом сработала ПВО. Есть разрушения после отражения атаки ВСУ — пробита кровля частного дома. Кроме того, осколками посекло восемь машин.

Рабочие уже убирают обломки, оказавшиеся на земле в центре города после работы ПВО.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что в Никольском в Белгородском районе в результате дневной атаки погибли два человека. Ранены трое. Ещё шесть мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Шебекинскому горокругу и Борисовскому району.

Дождь из осколков: обломки сбитых ракет ВСУ упали в центре Белгорода
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Работа ПВО
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