Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Белгороде и Белгородском районе 8 июля несколько раз объявляли ракетную опасность. Над городом днём раздались взрывы. После этого в Сети появилась информация, что в городе находят обломки сбитых предметов.
Губернатор подтвердил, что над городом и Белгородским районом сработала ПВО. Есть разрушения после отражения атаки ВСУ — пробита кровля частного дома. Кроме того, осколками посекло восемь машин.
Рабочие уже убирают обломки, оказавшиеся на земле в центре города после работы ПВО.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что в Никольском в Белгородском районе в результате дневной атаки погибли два человека. Ранены трое. Ещё шесть мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Шебекинскому горокругу и Борисовскому району.