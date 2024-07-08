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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Попавший под удар автобус в Шебекинском горокруге

«Это железо, а самое ценное — жизнь»: белгородец чудом спасся от атаки дрона

8 июля 2024, 13:25
Фото: «Вести. Белгород»
Попавший под удар автобус в Шебекинском горокруге

При атаке дронов в Белгородской области чудом удалось спастись водителю авто

8 июля очередным ударам со стороны ВСУ подвергся Шебекинский городской округ. FPV-дроны продолжают атаковать мирных жителей на дороге. Видео с места событий публикуют «Вести. Белгород».

В селе Ржевка водитель автомобиля чудом спасся от БПЛА. Мужчина успел выскочить за несколько секунд до удара.

«Услышал и остановился, вылез из машины. Там буквально пять секунд. Ну, хоть самого не зацепило. Машину всю повело, ни одна дверь не открывается. Это железо, а самое ценное — здоровье, жизнь», — поделился комментарием мужчина.

В этом же селе ранения различной степени тяжести получили два пассажира другого авто. Им оказывают медицинскую помощь.

В селе Вознесеновка БПЛА был атакован пассажирский автобус. В салоне находился только водитель, он получил серьёзные ранения. Шансов не пострадать у него не было. Мужчину доставили в больницу.

Репортаж из Шебекинского горокруга
Видео: «Вести. Белгород»
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