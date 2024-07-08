«Это железо, а самое ценное — жизнь»: белгородец чудом спасся от атаки дрона

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В селе Ржевка водитель автомобиля чудом спасся от БПЛА. Мужчина успел выскочить за несколько секунд до удара.
«Услышал и остановился, вылез из машины. Там буквально пять секунд. Ну, хоть самого не зацепило. Машину всю повело, ни одна дверь не открывается. Это железо, а самое ценное — здоровье, жизнь», — поделился комментарием мужчина.
В этом же селе ранения различной степени тяжести получили два пассажира другого авто. Им оказывают медицинскую помощь.
В селе Вознесеновка БПЛА был атакован пассажирский автобус. В салоне находился только водитель, он получил серьёзные ранения. Шансов не пострадать у него не было. Мужчину доставили в больницу.