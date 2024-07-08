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Updated Сегодня, 15:30

Разрушения в ресторане в селе Никольское

Двое погибших и девять раненых: неделя в Белгородской области началась тревожно

8 июля 2024, 15:30
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Разрушения в ресторане в селе Никольское
Несколько раз ВСУ атаковали регион 8 июля. Два человека погибли, девять пострадали, различные разрушения зафиксировали в шести муниципалитетах Белгородской области.

В начале недели Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны ВСУ.

Утром понедельника, 8 июля, три человека пострадали в Шебекинском горокруге. В Ржевке два мирных жителя — сотрудники одного из предприятий — были в служебном авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Одному мужчине осколками ранило руку, у другого — ранение ноги.

В Вознесеновке дрон атаковал пассажирский автобус. Водитель получил осколочные ранения живота, лица, рук и ног.

Ржевку атаковали ещё тремя БПЛА. Первый ударил по частному дому, из-за второго посекло авто, а третий взорвался возле магазина, рядом загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.

Около полудня ВСУ атаковали Белгородский район. В результате прямого попадания в ресторан в селе Никольское от полученных ран до приезда скорой погиб мужчина. Пострадали три человека, их доставили в больницу. Один из раненых скончался в операционной горбольницы № 2, не приходя в сознание. Ещё один пострадавший обратился за помощью к медикам самостоятельно.

В седе повреждены четыре частных дома, здание ресторана, магазин при нём, четыре авто, микроавтобус и линия электропередачи.

Позже Шебекинский городской округ атаковали повторно. Последствия зафиксировали в пяти населённых пунктах. Повреждены 11 частных домов, девять квартир в МКД, соцобъект и административное здание. Также пострадали линии газо- и электроснабжения. В двух сёлах загорелась сухая трава.

Через некоторое время три района Белгородской области были атакованы дронами. В Борисовском районе под удар беспилотников дважды попал один дом в селе Байцуры. Три человека получили контузию. Другой дрон атаковал нежилой дом, повреждены фасад и окна.

В селе Пороз Грайворонского горокруга после атаки дрона временно нет света. В Грайвороне из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал забор частного дома. Ещё один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи.

В Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе взорвался на территории частного дома. Помимо здания, повреждён автомобиль.

Кроме того, днём над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу. В столице региона часть снаряда пробила кровлю частного дома, осколками посекло восемь авто. В центре города упали осколки, рабочие уже занимаются ликвидацией последствий.

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