Двое погибших и девять раненых: неделя в Белгородской области началась тревожно

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В начале недели Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны ВСУ.
Утром понедельника, 8 июля, три человека пострадали в Шебекинском горокруге. В Ржевке два мирных жителя — сотрудники одного из предприятий — были в служебном авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Одному мужчине осколками ранило руку, у другого — ранение ноги.
В Вознесеновке дрон атаковал пассажирский автобус. Водитель получил осколочные ранения живота, лица, рук и ног.
Ржевку атаковали ещё тремя БПЛА. Первый ударил по частному дому, из-за второго посекло авто, а третий взорвался возле магазина, рядом загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.
Около полудня ВСУ атаковали Белгородский район. В результате прямого попадания в ресторан в селе Никольское от полученных ран до приезда скорой погиб мужчина. Пострадали три человека, их доставили в больницу. Один из раненых скончался в операционной горбольницы № 2, не приходя в сознание. Ещё один пострадавший обратился за помощью к медикам самостоятельно.
В седе повреждены четыре частных дома, здание ресторана, магазин при нём, четыре авто, микроавтобус и линия электропередачи.
Позже Шебекинский городской округ атаковали повторно. Последствия зафиксировали в пяти населённых пунктах. Повреждены 11 частных домов, девять квартир в МКД, соцобъект и административное здание. Также пострадали линии газо- и электроснабжения. В двух сёлах загорелась сухая трава.
Через некоторое время три района Белгородской области были атакованы дронами. В Борисовском районе под удар беспилотников дважды попал один дом в селе Байцуры. Три человека получили контузию. Другой дрон атаковал нежилой дом, повреждены фасад и окна.
В селе Пороз Грайворонского горокруга после атаки дрона временно нет света. В Грайвороне из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал забор частного дома. Ещё один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи.
В Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе взорвался на территории частного дома. Помимо здания, повреждён автомобиль.
Кроме того, днём над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу. В столице региона часть снаряда пробила кровлю частного дома, осколками посекло восемь авто. В центре города упали осколки, рабочие уже занимаются ликвидацией последствий.