Двое погибших и девять раненых: неделя в Белгородской области началась тревожно

Около полудня ВСУ атаковали Белгородский район. В результате прямого попадания в ресторан в селе Никольское от полученных ран до приезда скорой погиб мужчина. Пострадали три человека, их доставили в больницу. Один из раненых скончался в операционной горбольницы № 2, не приходя в сознание. Ещё один пострадавший обратился за помощью к медикам самостоятельно.