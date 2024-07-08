Дом белгородцев дважды попал под атаку дронов ВСУ, три человека пострадали

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
ВСУ атаковали дронами три района Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения.
В Борисовском районе под удар беспилотников дважды попал один дом. Происшествие случилось в селе Байцуры. Пострадали три человека, все получили контузию. За помощью к медикам они обратились сами.
Уже после первой атаки дом был повреждён, а после повторной — загорелся. Огонь быстро потушили. Ещё один дрон в Борисовском районе тоже ударил по нежилому дому. В нём повреждены фасад и окна.
Под удар попал и Грайворонский горокруг. Село Пороз после атаки дрона временно остаётся без света. В Грайвороне взорвался дрон-камикадзе — в результате пострадал забор частного дома. Ещё один беспилотник ударил по инфраструктурному объекту связи.
Дрон-камикадзе также взорвался на территории частного дома в Теребрено в Краснояружском районе. Помимо дома, повреждён автомобиль.
С утра в Белгородской области пострадали ещё шестеро мирных жителей. Трое ранены в Шебекинском горокруге — двое сотрудников предприятия и водитель пассажирского автобуса. Ещё трое пострадали в Никольском в Белгородском районе. Один человек погиб.