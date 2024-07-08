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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Дом белгородцев дважды попал под атаку дронов ВСУ, три человека пострадали

8 июля 2024, 13:10
Фото: 1MI

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Пострадавшие есть в Борисовском районе. Их дом атаковали дважды, причём во второй раз произошёл пожар. Кроме того, под удар попали Грайворонский горокруг и Краснояружский район. О последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали дронами три района Белгородской области. Есть пострадавшие и разрушения.

В Борисовском районе под удар беспилотников дважды попал один дом. Происшествие случилось в селе Байцуры. Пострадали три человека, все получили контузию. За помощью к медикам они обратились сами.

Уже после первой атаки дом был повреждён, а после повторной — загорелся. Огонь быстро потушили. Ещё один дрон в Борисовском районе тоже ударил по нежилому дому. В нём повреждены фасад и окна.

Под удар попал и Грайворонский горокруг. Село Пороз после атаки дрона временно остаётся без света. В Грайвороне взорвался дрон-камикадзе — в результате пострадал забор частного дома. Ещё один беспилотник ударил по инфраструктурному объекту связи.

Дрон-камикадзе также взорвался на территории частного дома в Теребрено в Краснояружском районе. Помимо дома, повреждён автомобиль.

С утра в Белгородской области пострадали ещё шестеро мирных жителей. Трое ранены в Шебекинском горокруге — двое сотрудников предприятия и водитель пассажирского автобуса. Ещё трое пострадали в Никольском в Белгородском районе. Один человек погиб.

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