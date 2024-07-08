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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Алексей Дюмин и Вячеслав Гладков

Что Гладков и помощник президента Дюмин говорили на встрече о Белгородской области?

8 июля 2024, 12:55
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Алексей Дюмин и Вячеслав Гладков

Гладков обсудил с помощником президента меры поддержки Белгородской области

В прошлую пятницу, 5 июля, Вячеслав Гладков встретился с помощником президента и секретарём Государственного совета РФ Алексеем Дюминым, чтобы доложить об оперативной обстановке в Белгородской области. Подробности встречи сообщил оперштаб.

Как сообщил оперативный штаб, на встрече губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с помощником президента, секретарём Государственного совета РФ Алексеем Дюминым обсуждались вопросы защиты региона от террористических атак со стороны ВСУ, а также вопросы финансовой и иной поддержки.

Белгородская область продолжает оставаться в центре внимания руководства страны и президента. Это означает, что будут привлечены все необходимые ресурсы, как военные, так и экономические, для обеспечения безопасности жителей и развития экономики региона, несмотря на прифронтовое положение.

Конкретные решения невозможно озвучить в публичном пространстве, так как это открытый канал связи и нас читают противники, но следует отметить, что результатом встречи станет дополнительная поддержка региона из федерального центра.
оперштаб

Напомним, что в прошлую пятницу, 5 июля, глава региона встретился с Алексеем Дюминым и рассказал об обстановке в Белгородской области на текущий момент.

Гладков рассказал помощнику президента о том, что происходит в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Алексей Дюмин
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