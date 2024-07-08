Что Гладков и помощник президента Дюмин говорили на встрече о Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как сообщил оперативный штаб, на встрече губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с помощником президента, секретарём Государственного совета РФ Алексеем Дюминым обсуждались вопросы защиты региона от террористических атак со стороны ВСУ, а также вопросы финансовой и иной поддержки.
Белгородская область продолжает оставаться в центре внимания руководства страны и президента. Это означает, что будут привлечены все необходимые ресурсы, как военные, так и экономические, для обеспечения безопасности жителей и развития экономики региона, несмотря на прифронтовое положение.
Конкретные решения невозможно озвучить в публичном пространстве, так как это открытый канал связи и нас читают противники, но следует отметить, что результатом встречи станет дополнительная поддержка региона из федерального центра.
оперштаб
Напомним, что в прошлую пятницу, 5 июля, глава региона встретился с Алексеем Дюминым и рассказал об обстановке в Белгородской области на текущий момент.