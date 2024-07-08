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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Разрушения в Белгородском районе после атаки ВСУ

Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом увеличилось, раненых тоже стало больше

8 июля 2024, 13:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в Белгородском районе после атаки ВСУ

При атаке ВСУ под Белгородом погибло два человека

В больнице скончался ещё один пострадавший мужчина. Кроме того, за помощью медиков обратился ещё один раненый. Также губернатор Вячеслав Гладков уточнил информацию о разрушениях в селе.

Число жертв дневной атаки ВСУ 8 июля в Белгородском районе увеличилось. В больнице скончался ещё один мужчина. Скорая передала его врачам, когда тот был без сознания. За жизнь мужчины боролись до последнего, заявил губернатор. Таким образом, погибших при дневной атаке в Никольском теперь двое.

Раненых тоже стало больше. За помощью медиков обратился ещё один мирный житель. У него — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Всего пострадали трое — двое мужчин и женщина. Пациентка пока останется в больнице, мужчин же отпустили на амбулаторное лечение.

Что касается разрушений в Никольском, то их выявили в четырёх частных домах и на коммерческом объекте. Кроме того, повреждены четыре легковушки и микроавтобус.

Ранее стало известно, что под удар попал ресторан.

Напомним, что с утра при атаках на Белгородскую область пострадали ещё шестеро мирных жителей: трое — в Шебекинском горокруге, трое — в Борисовском районе.

Разрушения в Белгородском районе после атаки ВСУРазрушения в Белгородском районе после атаки ВСУ
Разрушения в Белгородском районе после атаки ВСУРазрушения в Белгородском районе после атаки ВСУ
Разрушения в Белгородском районе после атаки ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ при обстреле под Белгородом попали по ресторану
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