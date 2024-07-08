Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом увеличилось, раненых тоже стало больше

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Число жертв дневной атаки ВСУ 8 июля в Белгородском районе увеличилось. В больнице скончался ещё один мужчина. Скорая передала его врачам, когда тот был без сознания. За жизнь мужчины боролись до последнего, заявил губернатор. Таким образом, погибших при дневной атаке в Никольском теперь двое.
Раненых тоже стало больше. За помощью медиков обратился ещё один мирный житель. У него — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Всего пострадали трое — двое мужчин и женщина. Пациентка пока останется в больнице, мужчин же отпустили на амбулаторное лечение.
Что касается разрушений в Никольском, то их выявили в четырёх частных домах и на коммерческом объекте. Кроме того, повреждены четыре легковушки и микроавтобус.
Ранее стало известно, что под удар попал ресторан.
Напомним, что с утра при атаках на Белгородскую область пострадали ещё шестеро мирных жителей: трое — в Шебекинском горокруге, трое — в Борисовском районе.