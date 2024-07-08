Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом увеличилось, раненых тоже стало больше

Число жертв дневной атаки ВСУ 8 июля в Белгородском районе увеличилось. В больнице скончался ещё один мужчина. Скорая передала его врачам, когда тот был без сознания. За жизнь мужчины боролись до последнего, заявил губернатор. Таким образом, погибших при дневной атаке в Никольском теперь двое.