Будет ли больше поездов из Белгорода к морю и появятся ли электрички до Россоши?

По словам белгородки, люди, которые пытаются всей семьёй выехать на море и хотя бы ненадолго покинуть регион, вынуждены долго и сложно добираться до ближайшей железнодорожной станции в Россоши Воронежской области, чтобы потом уже сесть на поезд. Ситуация осложняется отсутствием скоростных электричек до города.