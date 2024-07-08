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Поезд

Будет ли больше поездов из Белгорода к морю и появятся ли электрички до Россоши?

8 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
Поезд

Белгородцам ответили на просьбу запустить больше поездов к морю

Почему из Белгорода отправляется так мало поездов в сторону Анапы и Адлера? Местным жителям приходится сначала добираться до Россоши в Воронежской области. Белгородке ответил министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

Жительница Белгорода задала вопрос: почему из столицы региона отправляется так мало поездов в сторону Анапы и Адлера?

По словам белгородки, люди, которые пытаются всей семьёй выехать на море и хотя бы ненадолго покинуть регион, вынуждены долго и сложно добираться до ближайшей железнодорожной станции в Россоши Воронежской области, чтобы потом уже сесть на поезд. Ситуация осложняется отсутствием скоростных электричек до города.

«Насколько мне известно, в Анапу и в Адлер курсирует всего по одному поезду через Белгород, да и те через день, а билетов на них нет за два месяца. Пожалуйста, предпримите какие-то действия для изменения этой ситуации! Пусть у белгородцев появится реальная возможность уезжать на море с ж/д вокзала своего города ежедневно, [запустите] несколько рейсов», — попросила Ирина.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил на вопрос местной жительницы в комментариях. Он сообщил, что правительство области регулярно обращается в ОАО «РЖД» с просьбой запустить поезда дальнего следования, которые были бы востребованы среди жителей региона.

Решение о запуске таких поездов компания принимает, учитывая реальный и потенциальный высокий спрос среди населения, экономические и производственные связи, а также другие факторы.

Для принятия окончательных решений компанией ОАО «РЖД» проводятся маркетинговые исследования и учитываются возможности железнодорожной инфраструктуры и наличие подвижного состава.
Сергей Евтушенко

Недавно стало известно, что в сентябре 2024 года продлевать маршрут Белгород — Анапа не будут. Ранее сообщалось, что с конца мая запустят поезда в Анапу, Новороссийск, Симферополь.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Анапа#Поезда#Железнодорожный транспорт#Сергей евтушенко#Белгород#Россошь#Адлер
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