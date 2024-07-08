Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Белгороде самые высокие зарплаты получают работники сферы IT и связи. Средняя заработная плата у айтишников в городе, если верить рейтингу, — 107 тысяч рублей. С этим показателем Белгород занял 31-е место в рейтинге городов. Это лучший результат среди столиц в Центральном Черноземье.
Похожая картина и в Воронеже, там также лидирует сфера IT и связи. Средний ежемесячный доход у воронежцев — 99 тысяч рублей. Это 41-е место рейтинга.
У других соседей из Центрального Черноземья преимущественно выделяется отрасль обрабатывающих производств. В Липецке работникам предприятий платят в среднем 90 тысяч рублей, в Курске — 54 тысячи рублей, а в Тамбове всего на тысячу меньше — 53.
В тройку лидеров рейтинга вошли Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. В этих городах средние зарплаты в диапазоне от 267 до 443 тысяч рублей. Добывающие производства, а также банки и финансовые услуги — отрасли с самыми высокими денежными поощрениями.
Завершают рейтинг города с самыми низкими доходами: Элиста, Майкоп и Тамбов. Средняя оплата труда там составляет 50 и 53 тысячи рублей. Её получают работники сфер госслужбы и обрабатывающего производства.