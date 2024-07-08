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Белгород занял 31-е место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде

8 июля 2024, 08:12
Фото: 1MI

Белгород занял 31-е место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Средняя зарплата по стране в первом квартале 2024 года подросла и составила более 80 тысяч рублей. Однако картина в регионах неоднородна. У каждого города свой порог и сфера с высоким заработком. Соответствующий рейтинг по городам и отраслям представило РИА «Новости».
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Рейтинг

В Белгороде самые высокие зарплаты получают работники сферы IT и связи. Средняя заработная плата у айтишников в городе, если верить рейтингу, — 107 тысяч рублей. С этим показателем Белгород занял 31-е место в рейтинге городов. Это лучший результат среди столиц в Центральном Черноземье.

Похожая картина и в Воронеже, там также лидирует сфера IT и связи. Средний ежемесячный доход у воронежцев — 99 тысяч рублей. Это 41-е место рейтинга.

У других соседей из Центрального Черноземья преимущественно выделяется отрасль обрабатывающих производств. В Липецке работникам предприятий платят в среднем 90 тысяч рублей, в Курске — 54 тысячи рублей, а в Тамбове всего на тысячу меньше — 53.

В тройку лидеров рейтинга вошли Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. В этих городах средние зарплаты в диапазоне от 267 до 443 тысяч рублей. Добывающие производства, а также банки и финансовые услуги — отрасли с самыми высокими денежными поощрениями.

Завершают рейтинг города с самыми низкими доходами: Элиста, Майкоп и Тамбов. Средняя оплата труда там составляет 50 и 53 тысячи рублей. Её получают работники сфер госслужбы и обрабатывающего производства.

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