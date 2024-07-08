Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде

Белгород занял 31-е место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Средняя зарплата по стране в первом квартале 2024 года подросла и составила более 80 тысяч рублей. Однако картина в регионах неоднородна. У каждого города свой порог и сфера с высоким заработком. Соответствующий рейтинг по городам и отраслям представило РИА «Новости».

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