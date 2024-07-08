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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области из-за аномальной жары

Белгородцев накроет опасная жара

8 июля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области из-за аномальной жары

В начале рабочей недели белгородцев накроет опасная жара. На территории региона объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +35 °С и кратковременные дожди с грозами. Подробности сообщили в МЧС России по Белгородской области.
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МЧС

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля, в понедельник, с 15:00 до 18:00 и днём 9 июля, во вторник, местами на территории области будет сильная жара. Температура воздуха может достигать +35 ˚С.

По прогнозам синоптиков, 9 июля в Белгородской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 ˚С, а днём поднимется до +29…34 ˚С. В в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +35 ˚С.

Аномально жаркая погода способствует возникновению и быстрому распространению пожаров. Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в регионе введён особый противопожарный режим.

В семи муниципалитетах Белгородской области введён третий класс пожарной опасности: Алексеевском, Старооскольском, Новооскольском городских округах, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском и Чернянском районах. Четвёртый класс пожарной опасности — в 15-и: горокруге Белгорода, Валуйском, Губкинском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Прохоровском, Краснояружском, Корочанском, Ракитянском и Ровеньском районах.

С 10 июля до конца недели жара будет постепенно спадать. В среду и четверг температура составит +33 °C, а в пятницу, 12 июля, ожидается +30 °C. Однако в выходные снова станет жарко: в субботу температура поднимется до +31 °C, а в воскресенье — до +32 °C.

Журналистка Бел.Ру пообщалась с врачом и узнала, как не перегреться в жару и спастись от солнечных ударов.

Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар
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