Белгородцев накроет опасная жара

С 10 июля до конца недели жара будет постепенно спадать. В среду и четверг температура составит +33 °C, а в пятницу, 12 июля, ожидается +30 °C. Однако в выходные снова станет жарко: в субботу температура поднимется до +31 °C, а в воскресенье — до +32 °C.