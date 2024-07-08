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Давид Шамей

Белгородский силач установил новый мировой рекорд по подъёму гигантской гантели

8 июля 2024, 10:21
Фото: страница Давида Шамея в соцсети
Давид Шамей
В Москве в рамках Кубка мира по стронгмену российский силач, чемпион мира по стронгмену Давид Шамей установил мировой рекорд по подъёму тяжелейшей гантели. Тем самым он превзошёл результат спортсмена из Польши, который держался восемь лет, пишет РИА «Новости».

6 июля в «Лужниках» прошёл Кубок мира по стронгмену. Силачи из шести стран мира — России, Ирана, Сербии, Киргизстана, Беларуси, Азербайджана — боролись за звание лучших из лучших.

Своё имя в летопись стронгмена вписал белгородец Давид Шамей. Он поднял одной рукой гантель весом 151 килограмм. Достижение белгородца внесли в реестр рекордов Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

Предыдущее достижение установил польский спортсмен Матеуш Киелишковски в 2016 году. Как рассказали в пресс-службе движения, до этого года никто не мог похвастаться таким высоким результатом. И наконец, это удалось белгородскому спортсмену.

Президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер отметил, что упражнение с поднятием гигантской гири является одним из наиболее технически сложных в программе состязаний силачей. Для его выполнения нужна не только хорошая физическая сила, но и высокий уровень координации движений.

Белгородец повторил мировой рекорд в поднятии стокилограммовой гири
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