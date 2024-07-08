Белгородский силач установил новый мировой рекорд по подъёму гигантской гантели

В Москве в рамках Кубка мира по стронгмену российский силач, чемпион мира по стронгмену Давид Шамей установил мировой рекорд по подъёму тяжелейшей гантели. Тем самым он превзошёл результат спортсмена из Польши, который держался восемь лет, пишет РИА «Новости».

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