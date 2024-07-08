Белгородский силач установил новый мировой рекорд по подъёму гигантской гантели

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
6 июля в «Лужниках» прошёл Кубок мира по стронгмену. Силачи из шести стран мира — России, Ирана, Сербии, Киргизстана, Беларуси, Азербайджана — боролись за звание лучших из лучших.
Своё имя в летопись стронгмена вписал белгородец Давид Шамей. Он поднял одной рукой гантель весом 151 килограмм. Достижение белгородца внесли в реестр рекордов Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».
Предыдущее достижение установил польский спортсмен Матеуш Киелишковски в 2016 году. Как рассказали в пресс-службе движения, до этого года никто не мог похвастаться таким высоким результатом. И наконец, это удалось белгородскому спортсмену.
Президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер отметил, что упражнение с поднятием гигантской гири является одним из наиболее технически сложных в программе состязаний силачей. Для его выполнения нужна не только хорошая физическая сила, но и высокий уровень координации движений.