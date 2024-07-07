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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

В июне 2024 года в Белгородской области трудоустроили 9 тысяч подростков

В июне 2024 года в Белгородской области трудоустроили 9 тысяч подростков

7 июля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Сколько смогли заработать дети и как им помог регион — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Деньги

Девять тысяч подростков были трудоустроены в Белгородской области в июне 2024 года, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Несовершеннолетние были трудоустроены в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства.

Помимо заработной платы, что им даёт предприятие, они получают выплату в 5 тысяч рублей из бюджета Белгородской области. Дети смогли заработать от 15 до 30 тысяч рублей, уточняет губернатор.

За лето планируют устроить на работу 25 тысяч подростков.

Помимо денег, которые приносят несовершеннолетние в бюджет семьи, эта практика учит детей труду, уточнил глава регионального правительства.

«Может быть, ещё более важное, — это возможность приучить детей к труду, показать, как непросто в наших условиях зарабатываются деньги, для того чтобы иметь возможность потом оказать помощь своей семье», — закончил Гладков.

В 2023 году работодатели открыли 28 тысяч вакансий для детей от 14 до 18 лет.

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#Алёна Мальцева#Деньги#Общество#Белгородская область#Подростки#Бюджет#Работа#Несовершеннолетние#Трудоустройство#Вакансии#Семья#Практика#Доход#Учеба
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