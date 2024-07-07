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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:34

Гуманитарный отряд РСО для помощи белгородским медикам появится в регионе

Гуманитарный отряд РСО для помощи белгородским медикам появится в регионе

7 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI
О создании сводного отряда из-за нехватки медицинского персонала в Белгородской области рассказал ТАСС руководитель Центрального штаба РСО.

Гуманитарный отряд помощи белгородским медикам «Белогорье» создадут в регионе совместно с Российским студенческим отрядом. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на руководителя Центрального штаба РСО и члена Общественной палаты РФ Дмитрия Парамонова.

Соответствующая инициатива появилась в региональном правительстве из-за нехватки медицинских работников в Белгородской области.

В планах, сводный отряд будет работать с врачами в Белгородской областной больнице и в больнице Старого Оскола. В него войдут как участники местных отделений РСО, так и желающие со всей страны.

«К нам обращается больница, например, говорит, что нужны определенные специалисты и есть люди, кто уже профессиональные врачи, есть младший и средний медперсонал и ребята в каникулярное время, профессиональные врачи готовы взять отпуск две-три недели и поехать помочь. Этот процесс организован, думаю, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области», — отметил собеседник агенства.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Врачи#Здравоохранение#Гуманитарная помощь#Лагеря#Общественная палата#Специалисты#Медперсонал
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