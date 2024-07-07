Гуманитарный отряд РСО для помощи белгородским медикам появится в регионе

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Гуманитарный отряд помощи белгородским медикам «Белогорье» создадут в регионе совместно с Российским студенческим отрядом. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на руководителя Центрального штаба РСО и члена Общественной палаты РФ Дмитрия Парамонова.
Соответствующая инициатива появилась в региональном правительстве из-за нехватки медицинских работников в Белгородской области.
В планах, сводный отряд будет работать с врачами в Белгородской областной больнице и в больнице Старого Оскола. В него войдут как участники местных отделений РСО, так и желающие со всей страны.
«К нам обращается больница, например, говорит, что нужны определенные специалисты и есть люди, кто уже профессиональные врачи, есть младший и средний медперсонал и ребята в каникулярное время, профессиональные врачи готовы взять отпуск две-три недели и поехать помочь. Этот процесс организован, думаю, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области», — отметил собеседник агенства.