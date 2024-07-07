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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

«Дроны ведут настоящую охоту»: житель белгородского села показал дома после обстрелов

«Дроны ведут настоящую охоту»: житель белгородского села показал дома после обстрелов

7 июля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Читатели присылают видео последствий атак ВСУ на село Щетиновка Белгородского района.
Сюжет
Обстрел

Читатели Бел.Ру присылают видео последствий атак ВСУ на село Щетиновка в Белгородском районе.

Дом читателя попал под атаку 5 июня. Он рассказал, что в селе нет связи и электроэнергии уже 3 месяца.

«Дроны ведут настоящую охоту за автомобилями и людьми, разрушают дома. Мой дом тоже был полностью уничтожен 5 июля 2024, его больше нет!» — сообщил мужчина.

Напомним, что вчера также были сообщения о разрушенных жилых домах в селе Щетиновка. Читатели издания также делились ими.

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