«Дроны ведут настоящую охоту»: житель белгородского села показал дома после обстрелов

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Читатели Бел.Ру присылают видео последствий атак ВСУ на село Щетиновка в Белгородском районе.
Дом читателя попал под атаку 5 июня. Он рассказал, что в селе нет связи и электроэнергии уже 3 месяца.
«Дроны ведут настоящую охоту за автомобилями и людьми, разрушают дома. Мой дом тоже был полностью уничтожен 5 июля 2024, его больше нет!» — сообщил мужчина.
Напомним, что вчера также были сообщения о разрушенных жилых домах в селе Щетиновка. Читатели издания также делились ими.