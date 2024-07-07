Белгородцы написали песню про Белгород под обстрелами

Напомним, что недавно журналист Бел.Ру сделал песни про Белгород в нейросети Suno. Первая — City of Resilience («Город жизнестойкости»). В этом произведении Белгород изображён как приграничный оплот, где люди, объединённые силой духа и стремлением к жизни, находят опору и поддержку. А вторая — «Безмятежный город». В песне поётся о городе, который не теряет оптимизма даже в трудные времена.