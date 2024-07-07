Белгородцы написали песню про Белгород под обстрелами

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Двое белгородцев Александр Осинин и Алексей Гарьковенко записали песню про Белгород и его жителей, которые страдают под обстрелами.
Изначально Алексей Осинин написал стихотворение. Позже Александр Гарьковенко увидел эти строки и предложил положить на это музыку.
Издание «Фонарь» опубликовало получившуюся песню на фоторяд фотографа Антона Вергуна. Сделали они это с одобрения исполнителей.
Получилась музыка об страдании города и людей, а также о вере в лучшее будущие.
Напомним, что недавно журналист Бел.Ру сделал песни про Белгород в нейросети Suno. Первая — City of Resilience («Город жизнестойкости»). В этом произведении Белгород изображён как приграничный оплот, где люди, объединённые силой духа и стремлением к жизни, находят опору и поддержку. А вторая — «Безмятежный город». В песне поётся о городе, который не теряет оптимизма даже в трудные времена.