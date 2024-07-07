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Published Сегодня, 11:20

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Белгородцы написали песню про Белгород под обстрелами

Белгородцы написали песню про Белгород под обстрелами

7 июля 2024, 11:20
Фото: bel.ru
Двое белгородцев, Александр Осинин и Алексей Гарьковенко, записали песню о городе и его жителях, страдающих от обстрелов. Музыку и видеоряд опубликовал «Фонарь».

Двое белгородцев Александр Осинин и Алексей Гарьковенко записали песню про Белгород и его жителей, которые страдают под обстрелами.

Изначально Алексей Осинин написал стихотворение. Позже Александр Гарьковенко увидел эти строки и предложил положить на это музыку.

Издание «Фонарь» опубликовало получившуюся песню на фоторяд фотографа Антона Вергуна. Сделали они это с одобрения исполнителей.

Получилась музыка об страдании города и людей, а также о вере в лучшее будущие.

Напомним, что недавно журналист Бел.Ру сделал песни про Белгород в нейросети Suno. Первая — City of Resilience («Город жизнестойкости»). В этом произведении Белгород изображён как приграничный оплот, где люди, объединённые силой духа и стремлением к жизни, находят опору и поддержку. А вторая — «Безмятежный город». В песне поётся о городе, который не теряет оптимизма даже в трудные времена.

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#Алёна Мальцева#Город#Видео#Общество#Музыка#Жители#Песня#Белгород#Фонарь#Люди#Обстрелы
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