32 тренировки по гражданской обороне прошли в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
За первую неделю июля в Белгородской области провели 32 занятия по гражданской обороне. Такие мероприятия провели в Белгороде, Старом Осколе, Ивнянском и Краснояружском районах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Тренировки по гражданской обороне проводят в медицинских учреждениях. Нужны они для отработки мер для спасения персонала и пациентов.
Также такие учения прошли на объектах водоканала. Гладков отметил, что такие тренировки гражданской обороны прошли из-за ситуации в понедельник, когда 90% Белгородской области остались без света, а некоторые из-за отсутствия электричества и из-за воды.
«Работа проводилась на объектах водоканала. Понимаем, что от слаженной работы зависит подача воды, водоотведение. Это, извините, не просто качество жизни жителей, это крайняя необходимость, особенно в летний период, в жаркую погоду. Поэтому понедельник показал — не везде ситуация у нас развивается, и есть еще проблемы, которые мы обязаны решить», — рассказал губернатор.