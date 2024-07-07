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32 тренировки по гражданской обороне прошли в Белгородской области за неделю

32 тренировки по гражданской обороне прошли в Белгородской области за неделю

7 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI
За первую неделю июля в Белгородской области проведено 32 занятия по гражданской обороне. Тренировки прошли в медицинских учреждениях и на объектах водоканала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Вода

За первую неделю июля в Белгородской области провели 32 занятия по гражданской обороне. Такие мероприятия провели в Белгороде, Старом Осколе, Ивнянском и Краснояружском районах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тренировки по гражданской обороне проводят в медицинских учреждениях. Нужны они для отработки мер для спасения персонала и пациентов.

Также такие учения прошли на объектах водоканала. Гладков отметил, что такие тренировки гражданской обороны прошли из-за ситуации в понедельник, когда 90% Белгородской области остались без света, а некоторые из-за отсутствия электричества и из-за воды.

«Работа проводилась на объектах водоканала. Понимаем, что от слаженной работы зависит подача воды, водоотведение. Это, извините, не просто качество жизни жителей, это крайняя необходимость, особенно в летний период, в жаркую погоду. Поэтому понедельник показал — не везде ситуация у нас развивается, и есть еще проблемы, которые мы обязаны решить», — рассказал губернатор.
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Ивнянский район#Спасение#Краснояружский район#Гражданская оборона#Белгород#Вячеслав Гладков#Тренировки
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