Участник планируемого деления «Агро-Белогорья» изменил доли владения в своей компании

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», с 5 июля Сергей Летунов является основным собственником ООО «Тамбовский рынок». Теперь бизнесмену принадлежат 62,5% уставного капитала компании. Ранее так и было, но в 2023 году часть доли отошла другому известному белгородскому предпринимателю, Михаилу Несветайло. На данный момент последнего в совладельцах фирмы нет, а остальные 37,5% УК принадлежат Алексею Трошеву.