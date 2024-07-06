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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Участник планируемого деления «Агро-Белогорья» изменил доли владения в своей компании

Участник планируемого деления «Агро-Белогорья» изменил доли владения в своей компании

6 июля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Сергей Летунов, директор ООО «Тамбовский рынок», стал основным владельцем компании. Бизнесмена связывают с Владимиром Зотовым: якобы последний планировал передать Летунову 25% долей «Агро-Белогорья».

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», с 5 июля Сергей Летунов является основным собственником ООО «Тамбовский рынок». Теперь бизнесмену принадлежат 62,5% уставного капитала компании. Ранее так и было, но в 2023 году часть доли отошла другому известному белгородскому предпринимателю, Михаилу Несветайло. На данный момент последнего в совладельцах фирмы нет, а остальные 37,5% УК принадлежат Алексею Трошеву.

По данным СМИ, ранее Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% долей «Агро-Белогорья» стороннему лицу и намеревался зарегистрировать его в качестве собственника компании. Под «сторонним собственником» подразумевалось АО «Русский металл», принадлежащее как раз Летунову.

Тогда же планировалось объединить в одну компанию животноводческие активы «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона». Сделку одобрила ФАС России. Именно она и могла привести к масштабному судебному конфликту «АБ» с «Русагро».

«Тамбовский рынок» существует в области один год. По итогам 2023 года компания отчиталась о выручке на 6,8 млн рублей и о чистых активах на 164 тыс. рублей.

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#Артем Черненко#Выручка#Агро-Белогорье#Русагро#Интерфакс#Владимир зотов#Белгород#ФАС России#Сергей Летунов
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