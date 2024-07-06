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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Везёлка, архивное фото

Тело женщины достали из реки в центре Белгорода

6 июля 2024, 14:06
Фото: 1MI
Везёлка, архивное фото
По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, обнаружили страшную находку в месте, не оборудованном для купания.
Сюжет
МЧС

Вечером 5 июля из Везёлки водолазы поисково-спасательной службы города извлекли тело утонувшей женщины. Личность погибшей устанавливается, как и обстоятельства трагедии.

3 июля в МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области с начала лета. Напомним, что в селе Шорстово Губкинского городского округа утонул 31-летний местный житель. Предварительно, мужчина отдыхал на пруду — в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, погибшей нырнул, а потом уже не всплыл.

Сотрудники МЧС напоминают, что купаться в не предназначенных для этого местах запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы.

В МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#МЧС#Водолазы#Трагедия#Белгород#Пруд#Гибель на воде#Пресс-служба#Поисково-спасательная служба
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