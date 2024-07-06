Тело женщины достали из реки в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Вечером 5 июля из Везёлки водолазы поисково-спасательной службы города извлекли тело утонувшей женщины. Личность погибшей устанавливается, как и обстоятельства трагедии.
3 июля в МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области с начала лета. Напомним, что в селе Шорстово Губкинского городского округа утонул 31-летний местный житель. Предварительно, мужчина отдыхал на пруду — в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, погибшей нырнул, а потом уже не всплыл.
Сотрудники МЧС напоминают, что купаться в не предназначенных для этого местах запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы.