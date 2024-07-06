Тело женщины достали из реки в центре Белгорода

3 июля в МЧС сообщили о четвёртом случае гибели на воде в Белгородской области с начала лета. Напомним, что в селе Шорстово Губкинского городского округа утонул 31-летний местный житель. Предварительно, мужчина отдыхал на пруду — в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, погибшей нырнул, а потом уже не всплыл.