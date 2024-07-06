«Бережёного бог бережёт». Зачем в «Бригантину „Белогорье“» привезли укрытия?

После атаки ВСУ на Севастополь белгородские родители стали возмущаться несоблюдению мер безопасности в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Представители санатория ответили женщине в комментариях и пояснили, что в лагере соблюдают все меры безопасности.