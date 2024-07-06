«Бережёного бог бережёт». Зачем в «Бригантину „Белогорье“» привезли укрытия?

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Бетонные укрытия, плёнку на окна и аптечки привезли в детский летний лагерь «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, данная мера — для перестраховки.
«Они [укрытия и аптечки] стали повседневностью в нашей жизни. Мы уверены, что они не пригодятся, но они должны быть вместе с нашими детьми. Ситуация непростая. И лучше мы лишний раз перестрахуемся, чем потом будем жалеть об этом», — прокомментировал решение глава региона.
После атаки ВСУ на Севастополь белгородские родители стали возмущаться несоблюдению мер безопасности в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Представители санатория ответили женщине в комментариях и пояснили, что в лагере соблюдают все меры безопасности.