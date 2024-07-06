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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Укрытия и аптечки привезли в лагерь «Бригантина „Белогорье“» в Крыму

«Бережёного бог бережёт». Зачем в «Бригантину „Белогорье“» привезли укрытия?

6 июля 2024, 07:51
Фото: bel.ru

Укрытия и аптечки привезли в лагерь «Бригантина „Белогорье“» в Крыму

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что таким образом власти решили «перестраховаться» в непростой оперативной обстановке.
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Укрытия

Бетонные укрытия, плёнку на окна и аптечки привезли в детский летний лагерь «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, данная мера — для перестраховки.

«Они [укрытия и аптечки] стали повседневностью в нашей жизни. Мы уверены, что они не пригодятся, но они должны быть вместе с нашими детьми. Ситуация непростая. И лучше мы лишний раз перестрахуемся, чем потом будем жалеть об этом», — прокомментировал решение глава региона.

После атаки ВСУ на Севастополь белгородские родители стали возмущаться несоблюдению мер безопасности в детском лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Представители санатория ответили женщине в комментариях и пояснили, что в лагере соблюдают все меры безопасности.

Родители детей из «Бригантины „Белогорье“» в Крыму переживают за безопасность
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#Артем Черненко#Белгородская область#Крым#Детский лагерь#Безопасность#Севастополь#Белгород#Вячеслав Гладков#Аптечки#Атака ВСУ#Укрытия
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