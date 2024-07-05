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В РЭО выпустили второй альбом лучших практик РСО

В РЭО выпустили второй альбом лучших практик РСО

5 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) выпустил второй альбом, содержащий лучшие практики раздельного сбора отходов (РСО) в различных форматах: от дворовых контейнеров до онлайн-сервисов и экологических центров.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что требуются значительные инвестиции для строительства крупных объектов обработки отходов и закупки специализированной техники. При этом во многих регионах уже существуют разнообразные модели РСО. Задача РЭО объединить и систематизировать эти наработки, поскольку раздельный сбор является одним из ключевых элементов для формирования экономики замкнутого цикла, подчеркнул Буцаев, пишет newsnn.ru.

Также в РЭО напомнили, что в субъектах РФ реализуются различные экологические проекты, благодаря которым население может сдавать вторичное сырье. Пункты приема вторресурсов собраны в единую сеть с помощью централизованной информационной системы, в которую входят и онлайн-сервисы.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что у большинства граждан раздельный сбор отходов ассоциируется исключительно с цветными контейнерами во дворе. Между тем существует множество других способов сдачи отходов на переработку — например, экологические центры и станции.

Карелов заявил, что РЭО продолжит собирать различные практики РСО по всей стране для создания комплексной и эффективной системы обращения с коммунальными отходами. Альбом с наработками будет распространен среди региональных властей. Работа в этом направлении будет продолжена, в том числе с акцентом на сбор конкретных фракций.

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