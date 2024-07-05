В РЭО выпустили второй альбом лучших практик РСО

Карелов заявил, что РЭО продолжит собирать различные практики РСО по всей стране для создания комплексной и эффективной системы обращения с коммунальными отходами. Альбом с наработками будет распространен среди региональных властей. Работа в этом направлении будет продолжена, в том числе с акцентом на сбор конкретных фракций.