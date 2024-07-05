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Два человека погибли на белгородских дорогах за день

В ДТП в Белгородской области сошлись КамАЗ, тягач и микроавтобус, есть пострадавшая

5 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI

Два человека погибли на белгородских дорогах за день

Смертельные ДТП произошли в Шебекинском горокруге и Ракитянском районе. В первом случае мужчина погиб при столкновении «Газели» и «Волги», во втором — жертвой оказался пешеход. Ещё две аварии произошли в Старом Осколе и Белгороде. В одной из них КамАЗ выехал на встречку, сообщили в УМВД.
Сюжет
ДТП

Два смертельных ДТП произошло 4 июля в Белгородской области. Одно из них случилось днём в Шебекинском горокруге — там столкнулись «Газель» и «Волга». Причиной аварии стало нарушение правил расположения транспорта на дороге. Погиб 50-летний водитель «Волги».

Около десяти часов вечера в Ракитянском районе Skoda Fabia сбила мужчину. По информации УМВД, он шёл по центру проезжей части, светоотражающих элементов на его одежде не было. 30-летний пешеход погиб на месте.

В Старом Осколе КамАЗ выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Газ-2217, последний в свою очередь затем въехал в тягач DAF. В тройном ДТП пострадала 36-летняя пассажирка микроавтобуса.

В районе улицы Гагарина в Белгороде столкнулись Renault Logan и Mazda 6. Пострадал 31-летний водитель второй иномарки.

Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде
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