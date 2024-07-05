В ДТП в Белгородской области сошлись КамАЗ, тягач и микроавтобус, есть пострадавшая

Два человека погибли на белгородских дорогах за день

Смертельные ДТП произошли в Шебекинском горокруге и Ракитянском районе. В первом случае мужчина погиб при столкновении «Газели» и «Волги», во втором — жертвой оказался пешеход. Ещё две аварии произошли в Старом Осколе и Белгороде. В одной из них КамАЗ выехал на встречку, сообщили в УМВД.