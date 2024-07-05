В Белгородской области вспыхнуло пшеничное поле

Всего же за прошедший день МЧС зарегистрировало пять пожаров в регионе. В Белгороде прямо во время движения загорелась Mazda 3, а в Губкинском горокруге огонь уничтожил деревянный сарай. Кроме того, горели сухая трава и мусор. Обошлось без погибших и пострадавших.