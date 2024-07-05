В Белгородской области вспыхнуло пшеничное поле

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Вчера, 4 июля, в 13:18 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле в Ракитянском районе. Благодаря слаженным действиям пожарных и добровольцев удалось предотвратить распространение огня по всему полю.
Огонь уничтожил пшеницу на площади 150 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стал внесённый источник зажигания.
Всего же за прошедший день МЧС зарегистрировало пять пожаров в регионе. В Белгороде прямо во время движения загорелась Mazda 3, а в Губкинском горокруге огонь уничтожил деревянный сарай. Кроме того, горели сухая трава и мусор. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, недавно ещё один крупный пожар случился в Белгороде.