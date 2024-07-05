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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Пострадавшее от пожара поле в Белгородской области

В Белгородской области вспыхнуло пшеничное поле

5 июля 2024, 08:22
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пострадавшее от пожара поле в Белгородской области
Вчера, 4 июля, в Ракитянском районе случился пожар на пшеничном поле. Подробности сообщили в МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Вчера, 4 июля, в 13:18 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле в Ракитянском районе. Благодаря слаженным действиям пожарных и добровольцев удалось предотвратить распространение огня по всему полю.

Огонь уничтожил пшеницу на площади 150 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стал внесённый источник зажигания.

Всего же за прошедший день МЧС зарегистрировало пять пожаров в регионе. В Белгороде прямо во время движения загорелась Mazda 3, а в Губкинском горокруге огонь уничтожил деревянный сарай. Кроме того, горели сухая трава и мусор. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, недавно ещё один крупный пожар случился в Белгороде.

Пострадавшее от пожара поле в Белгородской областиПострадавшее от пожара поле в Белгородской области
Пострадавшее от пожара поле в Белгородской областиПострадавшее от пожара поле в Белгородской области
Пострадавшее от пожара поле в Белгородской области
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Происшествие#Ракитянский район#Белгород#Пшеничное поле
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