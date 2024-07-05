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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Две новые мемориальные таблички могут появиться в Белгороде

В Белгороде хотят почтить память бойца СВО и тренера-преподавателя по футболу

5 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI

Две новые мемориальные таблички могут появиться в Белгороде

В Белгороде могут появиться ещё две мемориальные таблички. Одна и зних увековечит память бойца, погибшего в ходе специальной военной операции, а вторая — футбольного тренера-преподавателя. Документы опубликовал Белгородский городской совет.
Сюжет
Футбол

Мемориальные доски должны будут увековечить память двоих горожан — Даниила Никитченко, погибшего в ходе специальной военной операции, и Владимира Ершова, тренера-преподавателя по футболу.

Первую мемориальную доску планируют установить на фасаде Белгородского машиностроительного техникума, а вторую — на фасаде спортивного комплекса «Крытый футбольный манеж».

Расходы на проектирование, изготовление, установку и содержание мемориальной доски Никитченко собирается взять на себя администрация. Вторую табличку должна будет установить «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» за счёт благотворительных средств.

Вопрос о создании мемориальных досок только предстоит обсудить, депутаты поднимут его на одном из ближайших заседаний.

Напомним, ранее в Белгороде увековечили память троих участников СВО.

В Белгороде увековечат память троих участников СВО
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#Валерия Колесникова#Город#Футбол#Горсовет#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Специальная военная операция
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