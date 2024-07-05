В Белгороде хотят почтить память бойца СВО и тренера-преподавателя по футболу

Две новые мемориальные таблички могут появиться в Белгороде

В Белгороде могут появиться ещё две мемориальные таблички. Одна и зних увековечит память бойца, погибшего в ходе специальной военной операции, а вторая — футбольного тренера-преподавателя. Документы опубликовал Белгородский городской совет.