В Белгороде хотят почтить память бойца СВО и тренера-преподавателя по футболу

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мемориальные доски должны будут увековечить память двоих горожан — Даниила Никитченко, погибшего в ходе специальной военной операции, и Владимира Ершова, тренера-преподавателя по футболу.
Первую мемориальную доску планируют установить на фасаде Белгородского машиностроительного техникума, а вторую — на фасаде спортивного комплекса «Крытый футбольный манеж».
Расходы на проектирование, изготовление, установку и содержание мемориальной доски Никитченко собирается взять на себя администрация. Вторую табличку должна будет установить «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» за счёт благотворительных средств.
Вопрос о создании мемориальных досок только предстоит обсудить, депутаты поднимут его на одном из ближайших заседаний.
Напомним, ранее в Белгороде увековечили память троих участников СВО.