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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Цены на картофель в Белгородской области за неделю выросли на 5%

Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю в Белгородской области

5 июля 2024, 13:45
Фото: 1MI

Цены на картофель в Белгородской области за неделю выросли на 5%

В число продовольственных товаров, на которые выросла цена, также вошли огурцы и яблоки. В то же время подешевели за прошлую неделю свёкла, помидоры и бананы. Подробности сообщили в Белгородстате.

Белгородстат опубликовал результаты еженедельного мониторинга средних цен на продовольственные товары.

Согласно подсчётам, заметнее всего за неделю подорожали картофель — на 5,3%, морковь — на 3,2%, репчатый лук — на 2,58%, огурцы — на 1,46%, а также яблоки — на 1,2%.

Вместе с тем подешевели свёкла — почти на 3%, помидоры — на 2,85%, бананы — на 1,8%, десяток куриных яиц — на 1,2%, а макаронные изделия из пшеничной муки — на 1,09%.

Совсем не изменилась за неделю стоимость сыров и стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности.

Напомним, что недавно белгородцы пожаловались на сильно подорожавшее сливочное масло.

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