Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Белгородстат опубликовал результаты еженедельного мониторинга средних цен на продовольственные товары.
Согласно подсчётам, заметнее всего за неделю подорожали картофель — на 5,3%, морковь — на 3,2%, репчатый лук — на 2,58%, огурцы — на 1,46%, а также яблоки — на 1,2%.
Вместе с тем подешевели свёкла — почти на 3%, помидоры — на 2,85%, бананы — на 1,8%, десяток куриных яиц — на 1,2%, а макаронные изделия из пшеничной муки — на 1,09%.
Совсем не изменилась за неделю стоимость сыров и стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности.
Напомним, что недавно белгородцы пожаловались на сильно подорожавшее сливочное масло.