Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю в Белгородской области

Цены на картофель в Белгородской области за неделю выросли на 5%

В число продовольственных товаров, на которые выросла цена, также вошли огурцы и яблоки. В то же время подешевели за прошлую неделю свёкла, помидоры и бананы. Подробности сообщили в Белгородстате.