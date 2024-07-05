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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Грузовик перевернулся в Белгороде

Грузовик перевернулся в Белгороде

5 июля 2024, 16:52
Фото: bel.ru
Фото и подпись прислали подписчики Бел.Ру. По их словам, произошло ЧП в 19:30 на пересечении Сумская — Чичерина.
Сюжет
ДТП
«То ли крупа, то ли зерно. Либо удобрение. Сумская — Чичерина, сейчас», — написали подписчики.

Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.

Фото: bel.ru

Напомним, что два смертельных ДТП произошло 4 июля в Белгородской области. Одно из них случилось днём в Шебекинском горокруге — там столкнулись «Газель» и «Волга». Причиной аварии стало нарушение правил расположения транспорта на дороге. Погиб 50-летний водитель «Волги».

Около десяти часов вечера в Ракитянском районе Skoda Fabia сбила мужчину. По информации УМВД, он шёл по центру проезжей части, светоотражающих элементов на его одежде не было. 30-летний пешеход погиб на месте.

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#Артем Черненко#Белгородская область#ДТП#Грузовик#Ракитянский район#Новости Белгорода#Сумская#Перевернулся#Чичерина#Белгород#Шебекинский горокруг
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