Грузовик перевернулся в Белгороде

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
«То ли крупа, то ли зерно. Либо удобрение. Сумская — Чичерина, сейчас», — написали подписчики.
Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.
Напомним, что два смертельных ДТП произошло 4 июля в Белгородской области. Одно из них случилось днём в Шебекинском горокруге — там столкнулись «Газель» и «Волга». Причиной аварии стало нарушение правил расположения транспорта на дороге. Погиб 50-летний водитель «Волги».
Около десяти часов вечера в Ракитянском районе Skoda Fabia сбила мужчину. По информации УМВД, он шёл по центру проезжей части, светоотражающих элементов на его одежде не было. 30-летний пешеход погиб на месте.