День семьи, любви и верности: когда отмечаем, традиции, будет ли выходной

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История религиозного праздника День семьи, любви и верности имеет несколько версий. По одной из них, история любви была описана монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке в художественном произведении, которое основано на устном фольклоре. В исторических летописях такие личности не упоминаются.
Согласно второй версии, персонажи выдуманные, но их прототипами могли стать князь Мурома Давыд и его жена, имя которой неизвестно.
История заключается в том, что князь Пётр сильно заболел, и никакие лекари не могли ему помочь. В одном из снов Пётр увидел Февронию, которая поможет излечиться мужчине. Пётр начал искать девушку из своего сновидения.
В Рязани Феврония нашлась, там она занималась траволечением. Она сказала, что сможет помочь правителю, но только с условием, что он женится на ней после выздоровления.
Феврония своё слово сдержала и вылечила Петра, но он, забыв про женитьбу, попытался уехать. Болезнь снова разгорелась в дороге, и князь вернулся к девушке, которая повторно его излечила и вышла за него замуж.
Официально начали отмечать День семьи, любви и верности только в 2022 году — после того, как соответствующий документ подписал президент. До этого отмечали лишь православный праздник — День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Именно этим святым молились люди, чтобы попросить счастья своей семье.
Святых почитали в Муроме Владимирской области, а позже 8 июля начали праздновать День города. В 2000-е гг. городские чиновники предложили использовать День памяти святых Петра и Февронии Муромских как аналог Дня святого Валентина.
Спустя восемь лет День семьи, любви и верности впервые прошёл не во Владимирской области.
Каждый год, начиная с 2022-го, День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник.
В этот день принято дарить любимым ромашки или хризантемы белого цвета, которые напоминают полевые цветы. Есть традиция дарить открытки-февроньки, подобные валентинкам. На них тоже изображают ромашки.
Традиции и мероприятия в честь Дня семьи и любви меняются от региона к региону. Однако, как правило, в праздничный день проводят:
В Белгороде в праздничный день раньше также включали подсветку на телевышке.
Несмотря на оперативную обстановку в регионе, праздничная программа планируется.
Концерт пройдёт 8 июля в Центре досуга Белгорода. На площадке выступят хореографические коллективы и вокальная студия.
8 июля в Пушкинской библиотеке-музее откроется выставка работ участниц клуба «Марья-искусница».
Фотовыставка, посвящённая семье, будет работать до 10 июля в ДК «Энергомаш». Кроме того, дворец культуры будет транслировать концерт ко Дню семьи. 7 июля на мероприятии выступят ансамбли и танцевальные команды.
День семьи, любви и верности не является государственным праздником, поэтому выходной в этот день не предоставляется.