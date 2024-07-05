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В России готовятся отметить День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности: когда отмечаем, традиции, будет ли выходной

5 июля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney

В России готовятся отметить День семьи, любви и верности

Когда появился этот праздники и как принято его отмечать? Есть ли символы и как его отметят в этом году в Белгородской области? Ответы на эти вопросы читайте в материале Бел.Ру.

День семьи, любви и верности: история праздника

История религиозного праздника День семьи, любви и верности имеет несколько версий. По одной из них, история любви была описана монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке в художественном произведении, которое основано на устном фольклоре. В исторических летописях такие личности не упоминаются.

Согласно второй версии, персонажи выдуманные, но их прототипами могли стать князь Мурома Давыд и его жена, имя которой неизвестно.

История заключается в том, что князь Пётр сильно заболел, и никакие лекари не могли ему помочь. В одном из снов Пётр увидел Февронию, которая поможет излечиться мужчине. Пётр начал искать девушку из своего сновидения.

В Рязани Феврония нашлась, там она занималась траволечением. Она сказала, что сможет помочь правителю, но только с условием, что он женится на ней после выздоровления.

Феврония своё слово сдержала и вылечила Петра, но он, забыв про женитьбу, попытался уехать. Болезнь снова разгорелась в дороге, и князь вернулся к девушке, которая повторно его излечила и вышла за него замуж.

В праздничный день принято награждать супружеские пары, прожившие в браке долгое время. Юбилярам обычно преподносят подарки — например, бытовую технику.В праздничный день принято награждать супружеские пары, прожившие в браке долгое время. Юбилярам обычно преподносят подарки — например, бытовую технику.
В праздничный день принято награждать супружеские пары, прожившие в браке долгое время. Юбилярам обычно преподносят подарки — например, бытовую технику.
Фото: Изображение Midjourney

Когда День семьи, любви и верности стал праздником?

Официально начали отмечать День семьи, любви и верности только в 2022 году — после того, как соответствующий документ подписал президент. До этого отмечали лишь православный праздник — День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Именно этим святым молились люди, чтобы попросить счастья своей семье.

Святых почитали в Муроме Владимирской области, а позже 8 июля начали праздновать День города. В 2000-е гг. городские чиновники предложили использовать День памяти святых Петра и Февронии Муромских как аналог Дня святого Валентина.

Спустя восемь лет День семьи, любви и верности впервые прошёл не во Владимирской области.

Когда отмечается День семьи, любви и верности в 2024 году?

Каждый год, начиная с 2022-го, День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник.

Есть ли у Дня семьи, любви и верности символы?

В этот день принято дарить любимым ромашки или хризантемы белого цвета, которые напоминают полевые цветы. Есть традиция дарить открытки-февроньки, подобные валентинкам. На них тоже изображают ромашки.

Как правило, именно ромашку принято считать главным символом праздника День семьи, любви и верности.Как правило, именно ромашку принято считать главным символом праздника День семьи, любви и верности.
Как правило, именно ромашку принято считать главным символом праздника День семьи, любви и верности.
Фото: 1MI

Какие мероприятия проводят в День семьи, любви и верности?

Традиции и мероприятия в честь Дня семьи и любви меняются от региона к региону. Однако, как правило, в праздничный день проводят:

  • концерты,
  • мастер-классы,
  • выставки,
  • поздравляют супружеские пары, которые прожили в браке более 25 лет, и награждают их медалями «За любовь и верность».

В Белгороде в праздничный день раньше также включали подсветку на телевышке.

Чаще всего в праздничный день, помимо награждений супружеских пар, проводят тематические концерты.Чаще всего в праздничный день, помимо награждений супружеских пар, проводят тематические концерты.
Чаще всего в праздничный день, помимо награждений супружеских пар, проводят тематические концерты.
Фото: 1MI

Планируется ли отмечать День семьи, любви и верности в Белгороде?

Несмотря на оперативную обстановку в регионе, праздничная программа планируется.

Концерт пройдёт 8 июля в Центре досуга Белгорода. На площадке выступят хореографические коллективы и вокальная студия.

8 июля в Пушкинской библиотеке-музее откроется выставка работ участниц клуба «Марья-искусница».

Фотовыставка, посвящённая семье, будет работать до 10 июля в ДК «Энергомаш». Кроме того, дворец культуры будет транслировать концерт ко Дню семьи. 7 июля на мероприятии выступят ансамбли и танцевальные команды.

День семьи, любви и верности — выходной или нет?

День семьи, любви и верности не является государственным праздником, поэтому выходной в этот день не предоставляется.

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