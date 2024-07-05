День семьи, любви и верности: когда отмечаем, традиции, будет ли выходной

В России готовятся отметить День семьи, любви и верности

Когда появился этот праздники и как принято его отмечать? Есть ли символы и как его отметят в этом году в Белгородской области? Ответы на эти вопросы читайте в материале Бел.Ру.

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