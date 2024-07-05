Брыксин назвал ключевые меры социальной поддержки участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Брыксин отметил, что участникам спецоперации предоставляется возможность оформить военную ипотеку по «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Срок погашения займа составляет от одного года до двадцати лет. Обязательное условие программы: военнослужащий должен погасить кредит до достижения 45-летнего возраста. Куратор программы — Росвоенипотека. Подробная информация об условиях военной ипотеки доступна на сайте организации, сообщает newizv.ru.
Согласно действующему законодательству, ипотечные обязательства погибшего военного могут быть погашены единым платежом путем единовременного начисления на его именной накопительный счет суммы задолженности по кредиту.
Поправки были внесены и в трудовое законодательство. Так, в ТК РФ включили гарантии сохранения рабочих мест для добровольцев и мобилизованных. Трудовые соглашения с этими категориями граждан не расторгаются, а приостанавливаются. После этого в течение трех месяцев они смогут приступить к своей работе. Брыксин обратил внимание на то, что период приостановки деятельности включается в общий трудовой стаж и стаж работы по специальности.
Для работников государственных органов действуют аналогичные нормы. Помимо этого, дополнительные социальные гарантии предоставляются членам семей мобилизованных и добровольцев. В частности, речь идет о приоритетном праве сохранения рабочего места в случае сокращения штата.
Как отметил сенатор, виды помощи участникам СВО достаточно разнообразны: от детских писем защитникам до закупки ружей, с помощью которых можно сбивать вражеские дроны. Следует отметить, что Александр Брыксин вкладывает собственные средства в приобретение необходимого оборудования. Так, на передовую направляют беспилотники и тепловизоры, успешно зарекомендовавшие себя в условиях боевых действий, а также лекарства, гуманитарную помощь и строительные материалы.