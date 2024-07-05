Брыксин назвал ключевые меры социальной поддержки участников СВО и их семей

Поправки были внесены и в трудовое законодательство. Так, в ТК РФ включили гарантии сохранения рабочих мест для добровольцев и мобилизованных. Трудовые соглашения с этими категориями граждан не расторгаются, а приостанавливаются. После этого в течение трех месяцев они смогут приступить к своей работе. Брыксин обратил внимание на то, что период приостановки деятельности включается в общий трудовой стаж и стаж работы по специальности.